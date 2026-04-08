Gabriela Barros e Mariana Santos despontam como joias do DF na marcha

Gabriela Barros e Mariana Dias Santos competirão no Mundial de Marcha Atlética no DF - (crédito: Gustavo Alves/CBat e Arquivo pessoal)

Criada em 2004, em Naumburg, na Alemanha, a prova dos 10 km sub-20 da marcha atlética no Mundial por equipes acompanhou os primeiros passos internacionais de atletas como Caio Bonfim. Duas décadas depois, a categoria se renova e chega a Brasília para colocar, no domingo, na Esplanada dos Ministérios, uma nova geração nas pistas. Pela primeira vez, o Brasil terá equipe completa na disputa, com seis jovens de até 20 anos, entre eles, duas atletas do Distrito Federal.

O time completo é um marco para a marcha atlética brasileira. O país costumava enfrentar dificuldades para reunir atletas com condições suficientes no último estágio antes das competições profissionais — cenário que começa a mudar com o fortalecimento dos clubes e dos projetos de base no país.

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No Distrito Federal, o movimento ganha ainda mais força. Não à toa, duas atletas chamam atenção na categoria sub-20 e celebram a oportunidade em um evento internacional. Gabriela Beatriz Barros, da Associação de Corredores de Rua do Gama (CORGAMA), é um dos principais nomes da nova geração.

Nascida em 2010, ela é a caçula da delegação. Aos 15 anos, acumula resultados expressivos. No ano passado, conquistou os títulos brasileiros sub-16 e sub-18, contra adversárias mais velhas. Nos Jogos da Juventude, faturou o ouro nos 3.000 m, com direito a quebra de recorde ao completar o percurso em 15min15s56.

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O ritmo se mantém em 2026: foi campeã da Copa do Brasil dos 10 km sub-20 no mesmo percurso do Mundial por equipes. Mesmo pertencendo à categoria sub-16, superou adversárias mais experientes e garantiu o primeiro ouro do Distrito Federal na competição.

A marcha está no sangue de Gabriela. Filha de Wellington Luiz da Silva Souza, ela é orientada pelo pai e pelo treinador Ademir Francelino Ferreira, no Gama. O Mundial por equipes é duplamente especial para a jovem, pois marca a estreia em competições internacionais justamente no dia em que completa 16 anos.

"Ela está competindo com meninas até três anos mais velhas e se destacando. Isso mostra que está acima da média", conta Ademir Ferreira. O planejamento mira, claro, nos Jogos Olímpicos. O treinador confidencia que, no espaço de treinamento em casa, Gabriela mantém um cartaz da Olimpíada de Brisbane-2032, na Austrália.

O desempenho de Gabriela é reflexo de um ambiente que acelera o desenvolvimento e exige alto nível desde cedo, colocando a jovem marchadora entre os principais talentos da nova geração.

Mariana Dias Santos faz parte da "fábrica de talentos" da marcha atlética no Distrito Federal: o Centro de Atletismo de Sobradinho (CASO). Formada em um ambiente de alto rendimento, a atleta chega ao Mundial com experiência acumulada desde as categorias de base e representa uma geração que cresce inserida em um sistema mais estruturado e competitivo.

Aos 18 anos, Mariana chega ao Mundial em evolução. Treinada por João Sena, pai de Caio Bonfim, a atleta tem como melhor marca pessoal 54min29s na prova de 10 km, registrada em Timbó (SC). Para o técnico, a competição é mais do que a estreia internacional dela e da nova geração. "O Mundial será o início do trabalho para que sejam grandes marchadoras e marchadores", projeta. Segundo ele, a disputa também é oportunidade de classificação para o Mundial de Atletismo Sub-20, em agosto, em Eugene, nos Estados Unidos.

A renovação da marcha atlética brasileira também passa por atletas de outras regiões do país. Vitória Silva Araújo e Vinícius da Silva Dias (MG), Mateus Ribeiro Pereira dos Santos (SC) e Davi Gabriel Bastos da Silva (ES) completam a equipe sub-20, reforçando o avanço da base nacional. O capixaba também terá um momento especial ao completar 18 anos durante a competição.

Para o treinador Diogo Mello, o ambiente de um evento desse nível potencializa o desenvolvimento dos jovens. "O Mundial reúne a elite da marcha atlética e oferece uma oportunidade valiosa de aprendizado, troca e inspiração. Competir ao lado de grandes referências contribui para a evolução esportiva e pessoal", destaca.

Mariana Dias Santos (E) divide o pódio com a conterrânea Gabriela Barros (C), em Santa Catarina (foto: Arquivo pessoal)

Quem são elas

Mariana Dias Santos

Prova: 10km sub-20

Data de nascimento: 22/2/2008 (18 anos)

Treinador: João Evangelista de Sena Bonfim

Clube: CASO-DF

Recorde pessoal: 10 km - 54min29s (14/3/2026 - Timbó-SC)

Gabriela Beatriz Barros da Silva Souza

Prova: 10km sub-20

Data de nascimento: 12/4/2010 (16 anos no dia do Mundial)

Treinador: Ademir Francelino Ferreira

Clube: CORGAMA-DF

Recorde pessoal: 10 km - 54min40s (14/3/2026 - Timbó-SC)