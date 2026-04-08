Palmeiras empata com o Junior Barranquila em estreia na Libertadores

O Palmeiras ficou no empate por 1 x 1 com o Júnior Barranquilla, nesta quarta-feira (8/4), em Cartagena, na estreia na Copa Libertadores. Os colombianos começaram a partida melhor e abriram o placar no primeiro tempo, em pênalti convertido por Téo Gutierrez. Contudo, o Verdão foi melhor no segundo tempo e conseguiu buscar o empate com Ramón Sosa. E os paulistas ficaram muito próximos da virada, mas a pontaria não estava calibrada.

Assim, com o resultado, ambas as equipes somaram um ponto nesta primeira rodada da Libertadores. Vale lembrar que Sporting Cristal e Cerro Porteño, que estão no grupo do Palmeiras, ainda se enfrentam.

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Jogando em casa, o Junior Barranquilla começou em cima e abriu o placar antes dos 10 minutos de jogo. Após confusão na área, Maurício deu um chute na canela de Rivas. Após análise do VAR, o árbitro Maximiliano Ramírez assinalou pênalti e Téo Gutierrez deslocou Carlos Miguel para fazer 1 x 0.

Contudo, após o gol, o jogo ficou muito truncado e a grama também não colaborava. Os colombianos voltaram a assustar com Guerrero e Rivas, mas sem acertar a meta. O Palmeiras respondeu com Flaco López, que mandou por cima do gol. Depois, Marlon Freitas mandou uma bomba, para boa defesa de Silveira. Entretanto, o Verdão acabou indo para o vestiário atrás do placar e sem convencer.

O Palmeiras voltou mais elétrico na etapa final e foi para cima de cara. Com dois minutos, Marlon Freitas mandou mais uma bomba de fora da área, e a bola passou tirando tinta da trave. Mas quem veio a empatar o jogo foi Ramón Sosa. Depois do lançamento para o campo de ataque, Flaco desviou de cabeça e deixou o paraguaio cara a cara com Silveira. O atacante tirou do goleiro com um leve toque e ficou com o gol aberto para deixar tudo igual.

Com o empate, o jogo voltou a ficar equilibrado. O Verdão assustou com Andreas Pereira e Khellven, de fora da área, mas ambos mandaram para fora. Guerrero também tentou de longe, mas parou em defesa tranquila de Carlos Miguel.

Nos minutos finais, foi o Palmeiras quem mais buscou o gol da vitória. Aos 38, Gustavo Gómez ajeitou para Murilo dentro da área, mas a zaga apareceu na hora certa para fazer o corte. Depois foi a vez de Felipe Anderson arriscar um chute colocado e a bola passou tirando tinta da trave.

Os colombianos responderam com Cachimbo, atacando em velocidade e obrigando Carlos Miguel a fazer grande defesa. O Verdão teve nova grande chance com Felipe Anderson, de frente para o gol, mas o meia-atacante chutou em cima do goleiro Silveira.

JUNIOR BARRANQUILLA 1X1 PALMEIRAS

Copa Libertadores 1ª Rodada

Data e horário: 08/04/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

Gol: Téo Gutiérrez, 09/1ºT (1-0); Ramón Sosa, 09/2ºT (1-1)



JUNIOR BARRANQUILLA: Silveira; Peña, Lucas Monzón e Daniel Rivera; Guerrero, Juan Ríos, Jesús Rivas (Canchimbo, 24/2°T) e Suárez; Chará (Luis Muriel, 24/2°T), Teófilo Gutiérrez (Paiva, 11/2°T) e Kevin Pérez (Celis, 11/2°T). Técnico: Alfredo Arias.



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven, intervalo); Marlon Freitas e Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 24/2°T); Allan (Felipe Anderson, 24/2°T), Maurício (Ramón Sosa, intervalo) e Arias; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.



Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)

VAR: Hernan Mastramgelo (ARG)

Cartões amarelos: Kevin Pérez, Téo Gutierrez e Paiva (JUN); Arthur, Maurício (PAL)