Com gol olímpico, Santos perde para Deportivo Cuenca na altitude

Mesmo na altitude de 2.500 metros, o Santos criou chances, mas pecou na pontaria e amargou a derrota na estreia pela Sul-Americana. Nesta quarta-feira (8/4), o Peixe perdeu para o Deportivo Cuenca por 1 x 0, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, no Equador, pela primeira rodada do Grupo D da competição. Mancinelli aproveitou desatenção da zaga santista e marcou um gol olímpico, aos 14 minutos da segunda etapa. Não houve reação da equipe comandada por Cuca.

Com o resultado, o Santos fica na quarta colocação, enquanto o Deportivo Cuenca lidera o Grupo D, com três pontos. Deportiva Recoleta e San Lorenzo empataram em outro jogo da chave. Apenas o primeiro colocado se classifica para o mata-mata do torneio.

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Agora, os times voltam a campo na próxima semana pela segunda rodada da Sul-Americana. Na terça-feira (14/4), o Peixe encara o Deportivo Recoleta, às 21h30, na Vila Belmiro. Antes disso, duela com Atlético, pelo Brasileirão. Do outro lado, os Colorados encaram o San Lorenzo na quinta-feira (16/4), às 21h30, no Nuevo Gasômetro, na Argentina.

Como foi o jogo

Mesmo fora de casa e com uma altitude de 2.500 metros, o Santos iniciou com ritmo intenso e com chances de abrir o placar. Aos quatro minutos, Oliva soltou uma bomba de fora da área. O goleiro Ferrero, assim, se esticou todo e espalmou a bola no canto esquerdo. No minuto seguinte, Moisés chutou rente à frente dentro da área. Gabriel Bontempo, duas vezes, Lautaro Díaz e Rony também assustaram o goleiro. Isso tudo em 19 minutos.

No entanto, o Peixe diminuiu o ritmo após ímpeto inicial. Assim, o Deportivo Cuenca tentou aproveitar as oportunidades. O time começou a circular em frente à área santista. Aos 30, Chacón cruzou uma bola que passou por toda a defesa do Peixe, e quase sobrou para Veiga empurrar para rede. Nos minutos finais da etapa inicial, Melvin Díaz aproveitou desatenção da zaga santista e quase marcou. Não ia valer, pois estava em impedimento.

Assim como no primeiro tempo, a equipe comandada por Cuca iniciou bem a etapa final. Rollheiser, que entrou no intervalo, teve uma grande chance, mas chutou para fora. Além dele, Gabriel Bontempo finalizou da entrada da área e colocou a bola no travessão. E, mais uma vez, o Peixe diminuiu o ritmo e foi castigado. Mancinelli cobrou escanteio direto para o gol e surpreendeu o goleiro Gabriel Brazão, que tentou tirar a bola. Um gol olímpico.

Depois disso, a equipe santista procurou manter a posse de bola, mas sem qualquer agressividade. Nos minutos finais, acelerou as jogadas para tentar arrancar o empate. Thaciano e Barreal tiveram as melhores chances. Do outro lado, o time de Jorge Célico se fechou e segurou o ímpeto final dos brasileiros.

DEPORTIVO CUENCA x SANTOS

Copa Sul-Americana 1ª rodada (Fase de Grupos)

Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (EQU)

Público/Renda:

Gols: Mancinelli, 14’/2°T (1-0)

DEPORTIVO CUENCA: Facundo Ferrero; Jeremy Chacon (Guevara, 26’/2°T), Patricio Boolsen, Santiago Postel e Carlos Arboleda; Edison Vega, Mateo Maccari (Morocho, 35’/2°T) e David González (Ordóñez, 26’/2°t); Lucas Mancinelli, Melvin Diaz (Bryan García, intervalo) e Nicolás Leguizamón (Rivero, 26’/2°T). Técnico: Jorge Célico.

SANTOS: Gabriel Brazão; Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga (Zé Rafael, 35’/2°T); Willian Arão, Christian Oliva (Robinho Jr, 18’/2°T) e Gabriel Bontempo; Rony (Thaciano, 18’/2°T), Moisés (Rollheiser, intervalo) e Lautaro Díaz (Barreal, 27’/2°T). Técnico: Cuca.

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL)

Cartão Amarelo: Boolsen, Ordóñez (CUE), Lucas Veríssimo (SAN)