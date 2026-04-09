Luis Roberto se pronuncia após diagnóstico: "Momento difícil"

Luis Roberto se pronuncia após diagnóstico de doença e ficar fora da Copa: "Momento difícil" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luis Roberto usou as redes sociais nesta quarta-feira (8), e quebrou o silêncio após ter sido diagnosticado com um quadro de neoplasia na região cervical.

Através de um vídeo publicado no Instagram, o jornalista esportivo abriu o coração: "Está tudo sob controle, estou muito bem cercado por uma equipe médica espetacular aqui em São Paulo, por um hospital nota 10. Tenho um diagnóstico, um diagnóstico na hora certa, tem cura, tem tratamento. Eu vou à luta", afirmou.

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"Momento difícil"

Para Luis Roberto, que ficou de fora da equipe de cobertura da Copa do Mundo deste ano, afirmou que, apesar da tristeza pelo fato, destacou a prioridade à saúde. "Claro que é um momento difícil. Profissionalmente, a gente tinha um projeto que ia culminar com a Copa do Mundo", disse.

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"Mas a Copa agora é estar vivo, é poder seguir a vida ao lado das pessoas que estão do meu lado e que não soltaram a minha mão", declarou ele. Até o momento, a emissora não definiu quem será seu substituto direto nos jogos decisivos. Veja:





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