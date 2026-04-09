Flamengo volta do Peru para iniciar sequência no Maracanã

Após derrotar o Cusco (PER) por 2 a 0, no Peru, em sua estreia na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo retorna na manhã desta quinta-feira (9/4) ao Rio de Janeiro, em voo com escala em Arequipa. E, depois dessa longa viagem, nada melhor do que uma sequência em casa.

O Rubro-Negro, afinal, terá quatro jogos consecutivos no Maracanã, sendo um como visitante – contra o Fluminense, já neste sábado (11/4), às 18h30 (de Brasília). Tais duelos, aliás, ocorrem por três diferentes competições, incluindo disputa contra a dupla Ba-Vi, estreia em casa na Libertadores e também na Copa do Brasil. Confira com o Jogada10!

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Sequência importante em casa para o Flamengo

O primeiro jogo da sequência, aqui já citada, é o Fla-Flu, no sábado, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Por sorteio da tabela antes do início do torneio, este jogo tem como mandante o Fluminense, que também atua no Maracanã. Neste caso, as diretorias têm acordo para que tais clássicos ocorram com as arquibancadas divididas, com o dever de venda dos ingressos ficando com o mandante da vez.

Após este jogão, o Fla terá um breve tempo de descanso, já que só volta a campo na outra quinta-feira (16/4). Desta vez, será para fazer sua primeira aparição diante de seu torcedor pela Libertadores após a conquista do tetra em 2025. O adversário é o Independiente de Medellín (COL), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A, às 21h30.

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Para a partida seguinte, no entanto, o descanso não será tão grande. Afinal, a equipe já volta ao Maracanã para receber o Bahia no domingo (19/4), às 19h30, pela 12ª rodada do Brasileirão. A sequência se finda mais três dias depois (22/4), uma quarta-feira, contra o arquirrival do Bahia; o Vitória. O duelo representará a estreia do Flamengo na Copa do Brasil, em jogo que inicia às 19h30 no Maior do Mundo, pela quinta fase. Lembrando que a volta contra o rival Rubro-Negro será apenas no dia 14 de maio, no Barradão.