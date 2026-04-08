Copa Centro-Oeste: Gama derrota Tocantinópolis e segue invicto no ano

O Gama chegou ao décimo oitavo jogo sem derrota na temporada e segue invicto em 2026. São 13 vitórias conquistadas pelo time treinado por Luiz Carlos Souza. A equipe candanga segue com 100% de aproveitamento na Copa Centro-Oeste e permanece na liderança isolada do Grupo A. O Tocantinópolis, mesmo sendo o atual campeão tocantinense, soma apenas um ponto na tabela e amarga a lanterna.
Os donos da casa chegaram a abrir o placar no primeiro tempo com o experiente Rogério, jogador com passagens por São Paulo e Sport. Mas o Gama foi absoluto na etapa final e virou o jogo com Kennedy e Ramon. Agora, o Periquito voltará a jogar com o apoio da torcida e terá o Inhumas como adversário pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série-D neste sábado (11/04) às 19h30, no Bezerrão. O Tocantinópolis também jogará em casa pela Série-D e busca a primeira vitória diante o Águia de Marabá também no sábado, mas às 16h.
Os primeiros minutos de partida foram de controle da equipe candanga. Mesmo com a formação diferente nos onze iniciais, o time de Luiz Carlos Souza seguiu com a característica postura imponente no ataque. As chances iniciais saíram com o centroavante Luan, mas foram minadas na defesa adversária e no goleiro Luciano.
O Tocantinópolis chegou com perigo aos 15 da etapa inicial, com Santa Helena, que teve a oportunidade de finalizar dentro da área após jogada pela direita, mas Renan Rinaldi, um dos poucos titulares que começaram no jogo pelo Gama, fez a defesa sem muita dificuldade.
A melhor chance saiu na metade do primeiro tempo e foi a favor dos mandantes. Após bola enfiada de Daelson para Alan, o camisa 19 invadiu a área, driblou o goleiro Renan Rinaldi, mas ficou sem ângulo para a finalização. Então, ele tocou para o meio e Santa Helena recebeu já com o arqueiro vendido no lance. Entretanto, o meio campista se enrolou com a bola e chutou em cima do zagueiro PV que salvou o Gama.
A resposta dos visitantes foi quase imediata, depois de cruzamento na área a bola sobrou com o próprio defensor, que emendou uma bicicleta, porém a bola foi por cima e tirou tinta do travessão defendido por Luciano.
Mas, a chance perdida elevou o ânimo dos mandantes e logo depois o zero saiu do placar. Após confusão na área, a bola foi espirrada e sobrou com Emerson que chegou finalizando direto com endereço, mas Renan Rinaldi bateu roupa e deu o rebote que ficou com o experiente Rogério. O capitão teve frieza e cortou a marcação de Toninho que ficou vendido no lance e finalizou sem chances para o guarda-redes. Placar aberto para o Tocantinópolis aos 34 da primeira etapa.
Depois do gol sofrido, o Gama voltou a ter domínio nas ações, mas mais um problema ao técnico Luiz Carlos Souza apareceu. O centroavante Luan aparentou sentir alguma lesão e teve que ser substituído por Daniel Guerreiro ainda antes do intervalo. O Periquito seguia no ataque em busca do empate, mas era parado por Luciano que salvava o Verdão do Norte.
Virada e invencibilidade
O Gama melhorou o desempenho na segunda etapa. Luiz Carlos Souza mexeu no time e colocou alguns titulares na partida. Rapidamente, as mudanças surtiram efeito. A equipe candanga prendia o Tocantinópolis no campo de defesa que não conseguia sair nos contra-ataques. Ramon, um dos craques da campanha no Candangão entrou em campo, e logo no seu primeiro lance efetuou uma inversão de jogada linda, que resultou em assistência para Kennedy, que invadiu a área e bateu cruzado na saída do goleiro para empatar o jogo aos 18 minutos.
A equipe da capital não se contentava com o empate. Mesmo com a invencibilidade sendo mantida, o Gama queria os três pontos para se isolar ainda mais na liderança. E o gol da virada saiu em um lance marcado por retribuição de favores. Após cobrança de falta, a bola sobrou com Kennedy pela ponta direita, que agradeceu a assistência do primeiro gol com um cruzamento na medida para Ramon cabecear forte no canto e colocar o Periquito na frente.
Com 15 minutos para o fim, o Gama precisava apenas se segurar. Mas, quase o Tocantinópolis chegou ao empate logo após o gol sofrido, depois da bobeada na saída de bola, Hitalo foi esperto e finalizou cruzado, porém Renan Rinaldi abafou com perfeição e mandou para escanteio.
Nos minutos finais, a equipe da casa até tentou a reação. O técnico Jairo Nascimento fez mudanças para buscar o empate no fim, mas o alviverde da capital era absoluto na defesa e impedia o Tocantinópolis de avançar com perigo. E após um segundo tempo de domínio do time candango, a partida foi finalizada em 2 x 1 e a invencibilidade mantida para o Gama.
Ficha técnica
2 Gama
Renan Rinaldi, Toninho, Zulu (Darlan), PV, Gabriel Lima, Russo, Lucão (Moisés), Lucas Lourenço (Lúcio), Klenisson (Ramon), Kennedy e Luan (Daniel Guerreiro)
Técnico: Luiz Carlos Souza
1 Tocantinópolis
Luciano, Daelson, João Pedro, Ramos, Jackson, Adriel (Arthur), Murilo (Samuel), Santa Helena, Rogério, Alan (Hitalo) e Emerson (Dhonata)
Técnico: Jairo Nascimento
Gols: Rogério (Tocantinópolis), Kennedy e Ramon (Gama)
Estádio: Senador João Ribeiro, Ribeirão
Árbitro: Wesley do Couto Leão (RR)
Público e renda: não divulgados
*POR RAFAEL LINS. Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
