Cuca celebra evolução de Neymar e planeja sequência inédita

O técnico Cuca aprovou os resultados do planejamento especial feito para Neymar Jr neste início de abril. Após o camisa 10 permanecer no Brasil para reforçar a parte física, o treinador viu um "tanque cheio" na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, no último sábado. Embora não tenha sido o protagonista do gol, Neymar mostrou vigor físico, liderou as finalizações do time e suportou os 90 minutos de jogo. Agora, a comissão técnica projeta uma sequência de quatro partidas em duas semanas, algo que o craque não consegue desde julho do ano passado.

A estratégia de poupar o atleta da viagem ao Equador surtiu efeito direto na competitividade demonstrada na Vila Belmiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Talvez tenha sido a melhor partida no nível competitivo e físico deles. A tendência é ele se manter jogando, vamos dosar para estarem inteiros de três em três dias", comentou Cuca em coletiva.

O Peixe terá agora três compromissos seguidos em casa contra Recoleta, Fluminense e Coritiba, o que facilita o controle de carga do jogador sem o desgaste de grandes deslocamentos.

De olho na lista de Carlo Ancelotti

A evolução de Neymar no Santos possui um objetivo claro: a convocação para a Copa do Mundo de 2026. Faltam apenas dez partidas para o técnico Carlo Ancelotti anunciar os 26 nomes que buscarão o hexacampeonato pela Seleção Brasileira.

Para o craque, demonstrar que consegue manter uma rotina de jogos em alto nível é fundamental para afastar as dúvidas sobre sua condição física e garantir seu lugar no grupo que viaja para o Mundial.

Protagonismo e liderança técnica de Neymar

Mesmo sem balançar as redes contra o Galo, Neymar foi o jogador mais participativo do sistema ofensivo santista. O atacante finalizou cinco vezes e foi o atleta que mais sofreu faltas em campo, mostrando que a mobilidade está voltando ao normal. Cuca ressaltou a felicidade em ver o comandado "desfrutar do jogo", destacando que a desenvoltura técnica tende a crescer conforme o ritmo de jogo se estabilize nesta sequência decisiva da temporada:

"O Neymar está evoluindo jogo a jogo, ficou para trabalhar. Desenvoltura bem melhor e a tendência é que ele desenvolva melhor. É arriscado jogar todos os 90 minutos, vamos ver se ele aguentar é melhor, vamos trabalhar para que jogue na terça. A gente fica feliz em ver ele desfrutar do jogo como fez."

Dessa forma, o Santos aposta na recuperação completa de seu principal ídolo para subir na tabela do Brasileirão e avançar nas copas. O foco total do departamento médico e técnico permanece no monitoramento diário para evitar lesões musculares nesse período de alta intensidade. A expectativa da torcida é que, com o "tanque cheio", Neymar volte a ser o fator de desequilíbrio que o futebol brasileiro projeta para a Copa de 2026.



