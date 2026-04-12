"Gosto de projetos sérios", diz Diego Lugano ao assumir cargo no Capital

Diego Lugano tirou foto e distribuiu autógrafos aos fãs no Estádio JK na vitória do Capital por 1 x 0 contra o Operário de Várzea Grande pela Série D - (crédito: Ueslei Costa/Capital SAF)

Presença ilustre no Estádio JK, no Paranoá, na vitória do Capital contra o Operário de Várzea Grande do Mato Grosso por 1 x 0, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o ex-zagueiro Diego Lugano, campeão do Mundial de Clubes de 2005 pelo São Paulo e da Copa América de 2011 pelo Uruguai falou sobre a nova atribuição: o comentarista dos canais ESPN agora é embaixador do time candango, pelo qual jogo o filho dele, Nicolás, de 25 anos.

"Muito feliz de estar aqui. A gente que gosta de futebol está sempre tentando ter novos desafos, aprendendo um pouco onde tem tanto jogador, tanto sonho, e aprendendo sobre essa institução Capital. Percebo que tem uma estrutura muito sólida. A tendência é crescer e muito. Então, estou muito feliz por fazer parte deste momento do clube, que obviamente é de crescimento. Aportar o que eu tenho para ajudar", disse o uruguaio.

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Ao falar sobre a carreira, Lugano lembrou da fidelidade a uma só camisa nos países por onde passou. "Eu sempre tive um clube em cada país. São Paulo no Brasil; Fenerbahçe na Turquia; Paris Saint-Germain (na França); no Uruguai sou Nacional e alguns são tricolores. O azul é uma coincidência (do Nacional, Uruguai e Capital), as cores celestes e azuis", brinca Lugano.

"Então, tem muita coisa em comum nesse aspecto. Mas o principal é que eu, como profissional do futebol, gosto de ver um projeto sério do futebol, que respeite e valorize o jogador, quer dê conforto, que dê possibilidade de crescimento. É o que o capital tem".

A torcida de Lugano é pelo sucesso da base ao profissional, obviamente, a torcida pelo acesso à Série C. "Tomara que o clube possa ter resultado dentro e fora do campo. A coisa está sendo bem feita e a tendência é que o campo está legal", elogia.

Embora tenha reponsabilidades em São Paulo e fora do Brasil, Lugano pretende vir mais vezes a Brasília visitar e ver jogos do Capital. "A tendência é voltar, voltar sempre que eu puder mensalmente. E para compartilhar, para entender mais o clube, para aportar o que eu possa. Tomara que seja um bom ano para todos nós", afirmou o ex-jogador.

Assista à entrevista com o jogador: