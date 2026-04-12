Com gol contra, Capital vence e apresenta Lugano como embaixador

A comemoração tricolor no gol da segunda vitória na quarta divisão do Campeonato Brasileiro - (crédito: Ueslei Costa/Capital SAF)

O Capital venceu o Operário Várzea Grande por 1 a 0 neste domingo, no Estádio JK, em jogo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Para garantir a vitória, a Coruja contou com um gol contra do volante adversário Kaio César, aos 44 minutos da etapa inicial.

Além do resultado em campo, o destaque ficou para a apresentação de Diego Lugano, campeão mundial pelo São Paulo em 2005 e da Copa América pelo Uruguai em 2011, como o novo embaixador da equipe brasiliense. Com o triunfo, o Tricolor se isola na liderança do Grupo A4 com seis pontos. O Operário fica na quarta colocação com um.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Gama vence Inhumas e se torna o único time invicto no Brasil

No início da primeira etapa, o Capital fez valer o mando de campo e assumiu o controle das ações. O Operário VG apostava na velocidade dos pontas Lyncon e Wagner para explorar os contra-ataques. Apesar do domínio territorial, ambas as equipes tinham dificuldade em criar chances reais de gol. O primeiro lance de perigo surgiu apenas aos 33 minutos, após cabeceio do camisa 9 Nescau. O goleiro Álvaro fez boa defesa e garantiu o zero no placar.

A Coruja seguiu pressionando e voltou a assustar aos 39, em finalização de Yann Rolim, que passou sobre o travessão. De tanto insistir, o Tricolor abriu o placar aos 44 minutos. Rolim cruzou na área e Kaio César, volante do time adversário, na tentativa de fazer o corte, empurrou contra a própria meta. Sem tempo para uma reação imediata, o árbitro encerrou o primeiro tempo com a vantagem do Capital.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Operário VG voltou propondo mais jogo em busca do empate. Contudo, a equipe se mostrava sem entrosamento e acumulava erros de passe. O Capital se defendia bem e garantia o resultado.

A partida tomou um tom morno, apesar dos visitantes irem desesperados em busca do empate, entretanto, o time não conseguia estruturar jogadas e usava as bolas paradas como sua principal arma. Dessa forma, o gol não saiu e o Capital saiu com a vitória, conquistando mais uma vitória na competição.

No próximo jogo, o Capital mede forças contra o Vila Nova, nesta quarta-feira (15/4), em duelo importante pela classificação na Copa Centro-Oeste. Do outro lado, o Operário VG enfrentará o Mixto, no próximo sábado (18), em confronto válido pela Série D.

FICHA TÉCNICA

1 Capital

Luan, Genilson, Richardson, Lucas Oliveira, Zé Mateus (Jerry), Ítalo, Moisés (Deysinho), Rodriguinho, Nescau e Yann Rolim (Cesinha).

Técnico: Luizinho Vieira

0 Operário VG

Álvaro, Jefferson, Alex Santos, Roque JR, Kaio César (Gabriel), Gerson, Léo Gonçalves, Matheus Castanha, Lucas Lotto (Willian Anicete), Lyncon (Kaká) e Wagner (Ítalo Lima)

Técnico: Jeferson Sabino.

Estádio: JK, no Paranoá

Gol: Kaio César (contra)

Cartão amarelo: Kaio César, Alex Santos e Ítalo Lima

Árbitro: Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira (RR)

Público e renda: não divulgados

