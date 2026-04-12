Com dois a menos, Corinthians segura 0 x 0 contra Palmeiras

Não faltaram polêmicas e cartões vermelhos no dérbi entre Corinthians e Palmeiras. Porém, faltaram gols. Na noite deste domingo (12/4), os rivais empataram em zero a zero em partida realizada na Neo Química Arena, válida pela 11ª rodada do Brasileirão.
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A partida ficou marcada pela expulsão de André e Matheusinho, do Timão. Mesmo com a vantagem, o Verdão não conseguiu marcar, e o lado alvinegro segurou o empate. Apesar do resultado, o Alviverde segue na liderança, com 26 pontos. Já o Corinthians é o 16º colocado, com 11 pontos.
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No meio da semana, o Timão joga em casa pela Libertadores, contra o Santa Fé, na quarta-feira (15). Depois disso, no sábado (18), o Alvinegro vai até Salvador encarar o Vitória. Já o Verdão recebe o Sporting Cristal, na quinta (16), pelo torneio continental. No domingo (19), o Alviverde recebe o Athletic, pelo Brasileirão.
Poucas chances e filme repetido
O clássico começou com muita disputa, mas com pouco espaço. As duas equipes não conseguiram aparecer no campo de ataque e não conseguiram criar grandes oportunidades de gol. Com isso, os goleiros quase não trabalharam na primeira etapa.
Entretanto, um lance isolado acabou marcando o primeiro tempo. Após uma falta marcada para o Timão, o volante André fez um gesto obsceno para Andreas Pereira. Depois de chamada do VAR, o árbitro expulsou o jogador. Apesar disso, o jogo seguiu sem grandes chances e o placar ficou zerado para o intervalo.
Palmeiras não aproveita mais uma expulsão
No segundo tempo, apesar da desvantagem em campo, o Corinthians teve a primeira oportunidade. Kayke recebeu na intermediária e arriscou para boa defesa de Carlos Miguel. Na sequência, o Palmeiras respondeu. Maurício ficou com a bola na entrada da área e mandou um foguete para Hugo trabalhar desta vez. O goleiro alvinegro teve que salvar no fogo amigo. Afinal, depois de cruzamento de Allan, Gabriel Paulista fez o corte na direção do gol, sendo salvo pelo arqueiro.
Porém, mais uma vez, o cartão vermelho apareceu no jogo. Após se enroscar com Flaco López, Matheusinho acabou agredindo o argentino e recebendo o vermelho. Entretanto, mesmo com dois a menos, o Corinthians teve a chance de ouro para marcar. Após contra-ataque, Yuri Alberto invadiu a área, mas chutou em cima de Carlos Miguel.
Com dois a mais, o Palmeiras pressionou em busca da vitória. Depois de cruzamento na área, Flaco López cabeceou e o Hugo Souza caiu para fazer a defesa. O goleiro alvinegro salvou novamente em cobrança de falta de Andreas Pereira. Na sequência, Lucas Evangelista ficou com sobra de cruzamento, mas mandou para fora. Fim de jogo, nada de gols e festa alvinegra por conta das circunstâncias.
CORINTHIANS X PALMEIRAS
Brasileirão 2026 11ª rodada
Data e horário: 12/4/2026 (domingo), às 18h30(de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Rodrigo Garro (Carrillo, 26’/2ºT) e Breno Bidon; Kayke (Lingard, 37’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Luighi, 25’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur, 24’/2ºT); Marlon Freitas (Lucas Evangelista, 37’/2ºT), Andreas Pereira, Maurício (Felipe Anderson, 25’/2ºT) e Allan; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: João Martins
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Mathuezinho e Raniele (COR); Marlon Feitas (PAL)
Cartões Vermelhos: André, 34’/1ºT (COR); Matheuzinho 24’/2ºT (COR)
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