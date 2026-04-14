Flamengo se aproxima de acerto com promessa do Paysandu

O Flamengo avançou nas conversas para contratar o volante Pedro Henrique, do Paysandu. Após ter a primeira proposta recusada pelo jogador, o Rubro-Negro fez uma nova investida e se aproximou do acerto, de acordo com o "ge". Dessa forma, o jovem deve assinar contrato para atuar no time sub-20 do Mais Querido.

O negócio gira em torno de R$ 3 milhões por 85% dos direitos econômicos do jogador. Pedro Henrique, de 18 anos, é uma das promessas do Paysandu e deve assinar contrato de três temporadas com o Flamengo. Portanto, caso a negociação seja concluída, será a maior venda feita na história do clube paraense.

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Além do Flamengo, Pedro Henrique recebeu propostas do Internacional e Fortaleza, ambas rejeitadas pela diretoria bicolor. O jovem, aliás, também entrou no radar do exterior e recebeu investidas do Estrela Amadora e Braga, de Portugal. Contudo, nenhuma conversa avançou e chegou perto do acerto.

Revelado no Paysandu, Pedro Henrique subiu para o profissional em 2025, na reta final da Série B do Brasileirão. Na ocasião, o Paysandu estava lutando contra o rebaixamento, mas estava com a queda praticamente decretada para a Série C. Na atual temporada, o volante foi peça fundamental na conquista do Campeonato Paraense e ajudou o time a chegar na quinta fase da Copa do Brasil.