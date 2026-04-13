João Fonseca estreia no ATP de Munique como melhor sub-19 do mundo

João Fonseca subiu no ranking da AFP e ocupa a posição 35 entre os melhores tenistas do mundo - (crédito: Divulgação/ATP Monte Carlo)

João Fonseca estreia nesta terça-feira no ATP 500 de Munique, na Alemanha, em busca de uma vitória inédita contra Alejandro Tabilo (45º). O confronto diante do chileno de 28 anos começa a partir das 6h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+. Este será o terceiro duelo entre os sul-americanos. No encontro mais recente, pelo ATP 250 de Buenos Aires deste ano, o brasileiro foi superado por 2 sets a 1. A outra partida havia ocorrido em 2024, no ATP 250 de Bucareste, no qual o carioca foi derrotado pelo mesmo resultado.

Aos 19 anos, o brasileiro vive um momento de ascensão na temporada. Embora ainda busque seu primeiro título de simples no ano, João protagonizou duelos de alto nível contra os três melhores do mundo: o italiano Jannik Sinner (1º), o espanhol Carlos Alcaraz (2º) e Alexander Zverev (3º). Mesmo sem as vitórias, o desempenho competitivo diante da elite do tênis impressionou o mundo e reafirmou seu status como uma das principais promessas do esporte nacional.

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Em Indian Wells, Fonseca desafiou Jannik Sinner em uma partida decidida nos detalhes, levando ambos os sets ao tie-break. Na sequência, pelo Miami Open, o brasileiro travou um duelo intenso contra Alcaraz, mas acabou superado por 2 sets a 0. O confronto mais equilibrado ocorreu em Monte Carlo, diante do alemão Alexander Zverev. Em uma batalha de três sets, João venceu a segunda parcial, mas foi derrotado por 2 sets a 1.

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Após esses torneios, com a atualização do ranking ATP nesta segunda-feira, João pulou para a 35a posição. Dessa forma, ele se tornou o tenista com 19 anos ou menos melhor classificado do mundo.

Em Munique, João não terá vida fácil. Caso supere a estreia contra Tabilo, o brasileiro terá pela frente o francês Arthur Rinderknecht (26º), adversário que já derrotou recentemente no Masters 1000 de Monte Carlo. Em uma eventual sequência, as projeções apontam um possível duelo contra o americano Ben Shelton (6º) nas quartas e o cazaque Alexander Bublik (8º) nas semifinais. Em uma hipotética final, o carioca pode reencontrar Alexander Zverev (3º), que conta com o favoritismo de jogar em casa, com o apoio total da torcida alemã.

O torneio com premiação de 2,5 milhões de euros começou nesta segunda (13/4) e vai até domingo (19/4).

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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