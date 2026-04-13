Arthur Elias testa base da Copa de 2027 em duelo contra a Zâmbia

A seleção brasileira feminina volta a campo para mais uma rodada do Fifa Series nesta terça-feira para enfrentar Zâmbia. As comandadas do experiente Arthur Elias buscam o 100% de aproveitamento na competição após golearem a Coreia do Sul na estreia por 5 x 1 em um belo jogo coletivo e com brilho para Kerolin. Ela jogou apenas a segunda etapa, marcou um gol e deu duas assistências. Inclusive, é provável que a jogadora do Manchester City comece entre as titulares na partida.
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O retrospecto da seleção em 2026 não é animador. São quatro partidas disputadas com duas vitórias (Coreia do Sul e Costa Rica) e duas derrotas (México e Venezuela). O Brasil ainda terá mais um jogo nessa data Fifa, contra o Canadá para fechar os confrontos do grupo, que será também na Arena Pantanal às 22h30, mas no sábado (18/04).
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Faltando um ano e dois meses para o início da Copa do Mundo em solo brasileiro, Arthur Elias montou grande parte da base que fará parte do plantel no mundial do ano que vem.
Zâmbia, por outro lado, vem de derrota dura contra o Canadá. As africanas perderam por 4 x 0. Entretanto, ainda esse ano, as "Balas de Cobre", como são chamadas no continente africano, terminaram em terceiro lugar na Copa Africana feminina após fazerem boa campanha por toda competição, serem eliminadas pela Namíbia nas semifinais e vencerem o Zimbábue na disputa pelo bronze.
O técnico Arthur Elias comemora a possibilidade de intercâmbio no Fifa Series. "É muito interessante jogar contra seleções de diferentes continentes, escolas diferentes, porque é um critério do Fifa Series e a primeira fase da Copa do Mundo pode ser muito parecida. Vamos ter dificuldade em todos os confrontos", aponta o treinador verde-amarelo.
O técnico analisou os três adversários do Brasil em Cuiabá. "A Coreia do Sul é uma seleção muito organizada e compacta, com uma troca de passe muito sincronizada, mas vejo que fizemos uma preparação muito boa para esse primeiro jogo. A Zâmbia tem outro estilo de jogo, com bastante velocidade e irá contar com as suas principais jogadoras. Já o Canadá, vem crescendo ultimamente, eu tenho acompanhado alguns jogos, é uma seleção que é sempre muito dura e faz jogos equilibrados contra todos", afirmou em entrevista à CBFTV.
FICHA TÉCNICA
Brasil
Letícia Izidoro; Lauren, Isa Haas, Thais Ferreira e Aline Gomes; Ary Borges, Duda Sampaio e Yasmin; Ludmilla, Kerolin e Dudinha
Técnico: Arthur Elias
Zâmbia
Nali Hazel; Rachel Nachula, Blessing Maluba, Margaret Gondwe, Margaret Belemu; Agness Musase, Susan Banda, Mercy Chipasula e Ngosa Chabwe; Natasha Nanyangwe e Agness Phiri
Técnico: Nora Hauptle
Data e hora: Terça-feira (14/4), 22h30
Estádio: Arena Pantanal, Cuiabá
Arbitragem: não divulgada
Transmissão: Sportv
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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