NBA: Caminhos de Gui Santos e Tiago Splitter podem se cruzar no Play-in

Tiago Splitter (D) abraça Gui Santos em um duelo entre Golden State e Portland na temporada regular: chance de encontro no Play-in - (crédito: NOAH GRAHAM/AFP)

Após a maratona de 82 jogos por equipe, a temporada regular da NBA terminou no último domingo (13/4). Com o fechamento da tabela, foram definidos os classificados diretos aos playoffs e os embates do Play-in, em ambas as conferências. Representando o Brasil na Conferência Oeste, o técnico Tiago Splitter do Portland Trail Blazers e o ala-pivô Gui Santos do Golden State Warriors não conseguiram a vaga direta e agora buscarão a classificação através do torneio de repescagem.

A equipe do brasiliense Gui Santos encerrou a temporada regular na 10ª colocação e enfrentará o Los Angeles Clippers (9º). Para chegar aos Playoffs, o Golden State Warriors precisará vencer dois jogos eliminatórios, o primeiro contra os Clippers e, em seguida, contra o perdedor do duelo entre Phoenix Suns (7º) e Portland Trail Blazers (8º). Caso os Warriors vençam e o time comandado por Tiago Splitter seja derrotado, teremos um confronto direto entre brasileiros valendo a última vaga da Conferência Oeste.

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Na Conferência Leste, as vagas diretas aos playoffs foram garantidas por: Detroit Piston (1º), Boston Celtics (2º), New York Knicks (3º), Cleveland Cavaliers (4º), Toronto Raptors (5º) e Atlanta Hawks (6º). No play-in, a disputa pelas últimas duas vagas no mata-mata será decidida nos confrontos entre Philadelphia 76ers (7º) x Orlando Magic (8º) e Charlotte Hornets (9º) x Miami Heat (10º).

Os dois confrontos confirmados dos playoffs da Conferência Leste são: Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors e New York Knicks x Atlanta Hawks. Enquanto isso, Boston Celtics e Detroit Pistons aguardam a definição do play-in para conhecerem os respectivos adversários.

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Do outro lado da chave, os classificados diretamente para os playoffs na Conferência Oeste foram: Oklahoma City Thunder (1º), San Antonio Spurs (2º), Denver Nuggets (3º), Los Angeles Lakers (4º), Houston Rockets (5º) e Minnesota Timberwolves (6º). Pelo play-in, as vagas remanescentes serão disputadas entre Phoenix Suns (7º) x Portland Trail Blazers (8º) e Los Angeles Clippers (9º) x Golden State Warriors (10º).

Os duelos garantidos nos playoffs da Conferência Oeste são: Los Angeles Lakers x Houston Rockets e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves. Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs aguardam os confrontos do play-in para descobrirem seus adversários.

Os duelos do Pay-in e dos playoffs estão definidos (foto: Divulgação/NBA)

O Play-in tem início nesta terça-feira (14/4), às 20h30 Charlotte Hornets x Miami Heat medem forças e às 23h é a vez de Phoenix Suns e Portland Trail Blazers duelarem. Na quarta-feira (15/4), às 20h15 Philadelphia 76ers e Orlando Magic entram em quadra e às 23h é a vez de Los Angeles Clippers e Golden State Warriors se enfrentarem.

Vale ressaltar que o vencedor do duelo entre o sétimo e o oitavo colocados garantem vaga direta nos playoffs, enfrentando o segundo melhor da temporada regular em sua conferência. O perdedor, por sua vez, terá uma segunda chance, e jogará contra o vencedor do confronto entre o nono e o décimo. Quem perder este último embate (9º x 10º) estará automaticamente eliminado da competição.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima