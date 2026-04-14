Sem Lucho Acosta, Savarino assume protagonismo no Fluminense

Principal reforço do Fluminense na temporada, Savarino busca protagonismo. Após encerrar o jejum de dez jogos no clássico contra o Flamengo, o meia-atacante venezuelano se tornou a maior esperança para a sequência do ano. Afinal, a lesão de Lucho Acosta abre espaço para o camisa 11 assumir o comando do ataque do Time de Guerreiros.

No clássico contra o Flamengo, Savarino começou no banco por causa do controle de carga decisão bastante questionada pelos torcedores. Com a lesão de Lucho Acosta logo no início da partida, havia a expectativa pela entrada do camisa 11. Contudo, o técnico Zubeldía optou por Ganso. O venezuelano entrou somente aos 20 minutos da etapa final, quando mudou o panorama do jogo.

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A entrada de Savarino deu ânimo para o Fluminense, que reagiu no clássico. O camisa 11, aliás, foi responsável pelo gol que diminuiu o placar e quase empatou em chute cruzado na sequência. O jogador, de 29 anos, também deu dois passes decisivos. Peça fundamental para o sistema ofensivo, o venezuelano busca se firmar como protagonista, assim como ocorreu nas suas passagens por Atlético e Botafogo.

Contratado no início deste ano, Savarino custou 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões) junto ao Botafogo, além do volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. O meia-atacante venezuelano assinou contrato até o fim de 2029. Revelado no Zulia, da Venezuela, ele teve passagens pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, além do Atlético e Botafogo.