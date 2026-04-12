Flamengo vence Fluminense por 2 x 1 e é vice-líder

Pedro corre para comemorar. O atacante do Flamengo detonou no Fla-Flu deste domingo - (crédito: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com atuação iluminada do atacante Pedro, o Flamengo venceu o Fluminense neste domingo (12/4) em clássico pela 11ª rodada do Brasileirão, por 2 x 1. Com jogo inteligente, levando o rival ao erro e buscando contra-ataques, o Flamengo teve menor posse de bola, mas muito mais perigo no primeiro tempo. E contou com seu artilheiro em grande estilo. Mas ao levar um gol aos 31 da etapa final levou tremendo sufoco na reta final.

Pedro marcou o primeiro em lance genial, aproveitando que o goleiro Fábio estava adiantado para chutar do intermediário. No segundo tempo, fez mais um, de peito. O 9 do Fla, agora artilheiro do time no século, ainda mandou uma na trave, deu assistência para Plata perder um gol e viu Fábio fazer duas grandes defesas em chutes seus. No segundo tempo, Savarino descontou e o Flu passou a sufocar. Então, coube ao goleiro Rossi fazer boas defesas para segurar a vitória.

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O Flamengo chega aos 20 pontos e assume o 2º lugar da Série A. O Fluminense, com os mesmos 20 pontos, está em quarto lugar.

Pedro e o gol genial; Flamengo na frente

Com dez segundos de jogo, Lucho levou uma bolada num chute de Leo Ortiz e caiu de mau jeito. O apoiador do Fluminense recebeu tratamento, mas pediu para sair com seis minutos de jogo com lesão no joelho. Deu vaga a Ganso.

No minuto seguinte, o Flamengo abriu o placar com um gol antológico de Pedro. Fábio saiu jogando, dando um passe na lateral esquerda para Samuel Xavier. Mas Lino conseguiu ganhar a bola e esta ficou com Pedro. O goleador do Flamengo, vendo que Fábio estava adiantado, mandou de intermediária. Puro talento.

O Flamengo quase ampliou em erros de Samuel Xavier, que deu chance para Plata recuperar pela esquerda e entrar na área e chutar. A bola bateu em Freytes e estava entrando, mas Fábio, com reflexo, salvou com o pé. O jogo apresentava erros de ambos os lados e um erro de Rossi quase gerou o empate do Fluminense, que demorou para finalizar e perdeu a chance.

Depois dos 20 minutos, o Fluminense passou a ter mais a bola, tanto que quase empatou com o Flamengo (52% a 48%), mas sem acertar o gol de Rossi (três chutes, nenhum no alvo), enquanto o Flamengo buscava mais jogadas em velocidade. Já o Fluminense teve uma boa oportunidade em falta cobrada por Arrascaeta (defesa de Fábio).

Mais um do artilheiro

No segundo tempo, o Fluminense deu a sensação de que iria começar em cima. Só que os espaços que dava na defesa custaram caro. Aos quatro, Pedro lançou Plata, que perdeu o gol, pois Fábio fechou e salvou. Aos cinco, nova ligação, desta vez para Pedro, que iniciou a jogada e, no fim, estava bem colocado para escorar de peito o cruzamento de trivela de Samuel Lino para fazer 2 a 0.

O Fluminense estava irreconhecível e o terceiro gol do Flamengo quase saiu aos nove. Fábio salvou um chute de Pedro à queima-roupa e Paquetá ficou com a sobra, mandando para o gol. Porém, Pedro, que fez o corta-luz no chute do companheiro, estava impedido.

Como a estratégia do Flamengo era ficar atrás e recuperar a bola para contra-ataques, o Fluminense alugou a intermediária de ataque, mas sem finalizar. A que conseguiu, com Serna, parou numa defesa de Rossi, sua primeira. Mas nem mesmo esse lance valeria: Serna estava impedido. O Flamengo quase fez o terceiro quando Pedro chutou para defesa de Fábio e, na sobra, Paquetá marcou. Mas Pedro, que fez o corta-luz para o chute do companheiro, estava impedido.

Fluminense marca e põe fogo no clássico

O Flamengo parecia ter o controle do jogo, mas o Fluminense encaixava contra-ataques. Cabeçada de Renê para defesa de Rossi, chute de Hércules. E o Flamengo deu de presente um gol para o Flu. Uma bola perdida de Hércules estava tranquila para o Rubro-Negro, mas Alex Sandro, tentando cortar, tirou Rossi da jogada. Savarino, esperto, disputou para tocar a bola para o gol, aos 31 minutos.

Isso acordou o Fluminense. E o empate esteve muito próximo quando Savarino cruzou e Castillo, livre na entrada da pequena área, cabeceou por cima. Arana e Hércules, também tiveram chances. A pressão era tanta que o Tricolor saiu de campo com a derrota, mas com 58% de posse e 19 a 13 em finalizações.

FLUMINENSE 1×2 FLAMENGO

Brasileirão 2026 11ª rodada

Data: 12/4/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 44.833

Público pagante: 40.788

Renda: R$ 3.554.437,50

Gols: Pedro, 6’/1ºT (0-1); Pedro, 5’/2ºT(0-2); Savarino, 30’/2ºT (1-2)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 40’/2ºT), Jemmes, Freytes e Renê (Arana,40’/2ºT); Martinelli (Savarino, 19’/2ºT), Hércules e Lucho Acosta (Ganso, 6’/1ºT); Serna, Canobbio e John Kennedy (Castillo, 19’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo, 35’/2ºT), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta (De la Cruz, 27’/2ºT); Plata (Carrascal, 27’/2ºT), Pedro (Luiz Araújo, 35’/2ºT) e Samuel Lino (Bruno Henrique, 21’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Martinelli, Canobbio, Castillo (FLU); Evertton Araújo, Luiz Araújo, Bruno Henrique (FLA)

Cartões Vermelhos: Carrascal, (FLA, 50’/2ºT)