Maratona Brasília 2026: Marina Figueiredo desafia 42,195km pela 1ª vez

Marina Figueiredo passou de promotora de corridas de rua a competidora frequente: a novidade em 2026 é a presença inédita em uma maratona depois de muita obediência aos treinos - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

A uma semana da largada da tradicional Maratona Brasília em comemoração ao aniversário da capital, o desafio de 42,195km é uma contagem regressiva especial para a corredora, empresária e jornalista Marina Figueiredo. Os percursos menores, de 3, 5, 10 e 21km, ficaram para trás. A nova meta é concluir o circuito principal do evento promovido pelo Correio no próximo dia 21, o último dia da série de quatro dias de competição.

A brasiliense Marina Figueiredo conta como começou a relação com o atletismo. "Eu sempre fui de atividade física e sempre gostei de praticar. Eu era aquela corredora de final de semana que malhava de segunda à sexta e nos sábados ou domingos gostava de correr. Então, eu não tive muitas dificuldades. Quando você começa a correr do nada tem um processo um pouco difícil do seu corpo se acostumar. Como desde muito nova eu corria, quando eu decidi alguns anos atrás começar a fazer provas foi mais tranquilo", conta a atleta de 44 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A corredora fala sobre a evolução gradual na corrida, iniciada com distâncias mais curtas. O tempo foi evoluindo: "No começo, para mim 10km eu achava que era uma distância muito grande e que era muito difícil de correr, então eu optava por correr de 5 a 6km".

Ela também destacou a influência do trabalho quando começou nas pistas: "Há uns três anos, eu trabalhava com corridas de rua como assessoria de imprensa. Eu que fazia a divulgação das provas, e uma vez eu resolvi participar correndo 10km e terminei de uma maneira muito fluida, então, já era uma evolução para mim", testemunha.

Com o tempo, Marina continuou com os treinos e aumentou gradativamente a quilometragem a cada corrida. Com isso, depois de algum tempo, ela finalmente participou da primeira meia-maratona, que abriu a coleção de 13 das quais participou.

"Eu corria 10km sem muitas dificuldades e também fazia várias provas por conta do meu trabalho. Então, surgiu a possibilidade de eu fazer a minha primeira meia-maratona depois de três meses correndo 10km pelo menos uma vez na semana. Eu decidi fazê-la de maneira despretensiosa, só para ver como seria meu desempenho. E, mesmo sem muita estrutura de equipamentos, deu super certo e fiz uma ótima corrida" Marina Figueiredo, atleta

Depois do marco, Marina não parou mais de praticar. Ela fez da corrida uma parte fundamental da rotina. Com o aperfeiçoamento no esporte, iniciou novos desafios, como a Meia-Maratona da Chapada dos Veadeiros, que também foi superada pela atleta.

A empresária também destaca a importância de uma vida ativa na academia para melhorar o desempenho nas provas. Porém, mesmo com toda a experiência de 14 meias-maratonas e centenas de quilômetros percorridos, Marina não esconde o nervosismo e a ansiedade para o grande desafio: "Vai ser minha primeira maratona, e aí eu pensei: 'será que eu vou conseguir mesmo, porque 21 é só a metade de 42'".

13.04.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. Marina Figueiredo vai correr pela primeira vez os 42Km - Maratona (foto: Carlos Vieira CB/DA Press)

A atleta deu ênfase no preparo durante os últimos meses. Essa missão seria sim possível se ser realizada: "Eu entrei no ciclo perfeito de treinos, sem falhar. Só quem corre sabe que o ciclo, muitas vezes, é até mais complicado que a corrida em si. Então, com meu preparo nos últimos meses, com treinos de até 33 km, acho que estou preparada para a maratona e estou super feliz e ansiosa", admite. Marina também foca bastante na alimentação, suplementação e hidratação, onde ela diz que é parte fundamental do bom desempenho.

Mesmo com todos os desafios e a rotina intensa de treinos, a atleta minimiza a importância dos pódio. "O verdadeiro objetivo é aproveitar a corrida. É sobre você curtir as pessoas. Teve uma vez que eu estava tão à vontade e feliz correndo, que até bati meu melhor tempo sem querer. Eu acredito muito que a corrida não tem que ser só para a pessoa emagrecer ou simplesmente para te dar mais saúde, ela tem que ser para te fazer mais feliz, você tem que curtir aquele momento". Os treinos na rua a deixaram muito mais resiliente nos desafios travados no cotidiano. Marina é só uma dos milhares de atletas inscritas na Maratona Brasília 2026, com prova do próximo dia 18 até o encerramento em 21 de abril.

Cardápio de provas

O evento será distribuído ao longo de quatro dias. No sábado (18/4), acontecem a Corrida Kids, às 15h, e a prova de 5km, às 17h. No domingo (19/4), serão realizadas as corridas de 5km e 10km, com largada às 7h.

Na segunda-feira (20/4), os percursos de 5km e 21km largam às 6h30. No feriado de terça-feira (21/4), data do aniversário de Brasília, o evento atinge o ápice com todas as distâncias disponíveis.

As largadas principais acontecem em frente ao Museu da República, com horários escalonados: 5h30 para os 42km, 6h para os 21km e 6h30 para as provas de 3km, 5km e 10km.

Com percursos cruzando a essência urbanística da capital e formatos pensados para todos os perfis, a Maratona Brasília 2026 transforma a cidade em cenário esportivo e celebra, em movimento, mais um aniversário do Distrito Federal.

Programe-se

» Dia 1 - sábado (18/4)

Corrida Kids - 15h

5km - 17h

» Dia 2 - domingo (19/4)

5km e 10km - 7h

» Dia 3 - segunda-feira (20/4)

5km e 21km - 6h30

» Dia 4 - terça-feira (21/4)

3km, 5km, 10km, 21km ou 42km

» Largada: 5h30 para os 42km 6h para 21km 6h30 para 3km, 5km e 10km

» Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Desafio JK: 21 km (no dia 20) + 21 km (no dia 21)

» Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18) + 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Inscrições: www.brasilcorrida.com.br

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima