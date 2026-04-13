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Igor Thiago celebra recorde na Premier League e persegue Haaland

Atacante marcou dois gols na vitória do Brentford e agora está muito perto de alcançar noruguês na artilharia da competição

Igor Thiago tem 21 gols na Premier League, um atrás do norueguês Erling Haaland - (crédito: Foto: Alex Pantling/Getty Images)
Igor Thiago tem 21 gols na Premier League, um atrás do norueguês Erling Haaland - (crédito: Foto: Alex Pantling/Getty Images)

Igor Thiago se tornou o primeiro brasileiro a chegar (e ultrapassar) a marca de 20 gols na Premier League. A marca aconteceu após o atacante marcar dois gols no empate do Brentford contra o Everton no último sábado (11/4). O jogador comentou sobre a marca e espera quebrar mais recordes na competição. Com isso, ele segue na perseguição a Haaland, destaque do Manchester City.

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Eu acreditaria (se me contasse que isso iria acontecer). Quando eu vim para o Brentford, eu estava pronto para dar o meu melhor e tentar quebrar recordes, e isso é o que Deus me deu. Estou muito feliz e empolgado para o resto da temporada, afirmou.

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Por conta das boas atuações, Igor Thiago chegou à sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Na última Data Fifa, ele não só estreou como também marcou com a Amarelinha.

Foi (muito especial). Fiquei muito feliz de representar meu país. É sempre bom quando seus sonhos se realizam. Aproveito esses momentos, disse.

O técnico do Brentford, Keith Andrews, destacou a evolução do jogador ao longo da temporada e o impacto de sua convocação para a seleção.

Ele cresceu naturalmente com o passar da temporada. O sonho de jogar pelo seu país é algo especial, e acredito que ele está vivendo um grande momento, afirmou.

Igor Thiago em grande fase

Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago iniciou a carreira profissional em 2020. Em seguida, passou pelo Ludogorets e pelo Club Brugge antes de chegar ao futebol inglês. Apesar de uma lesão que atrapalhou sua primeira temporada, Igor se firmou neste ano. Atualmente, soma 24 gols em 34 jogos pelo Brentford, além de um gol em duas partidas pela Seleção.

Além disso, o atacante brasileiro está na busca de Haaland, artilheiro da liga com 22 gols, ou seja, um a menos que Igor.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/04/2026 21:05 / atualizado em 13/04/2026 21:05
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