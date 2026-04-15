Corinthians vence o Santa Fe e lidera grupo na Libertadores

O Corinthians segue com 100% de aproveitamento na Libertadores, após bater o Independiente Santa Fe por 2 x 0 na Neo Química, pela segunda rodada da fase de grupos da competição, nesta quarta-feira (15/4). O Timão deslanchou no segundo tempo e contou com a estrela do zagueiro Gustavo Henrique que marcou um gol e deu uma assistência para Raniele, para garantir o segundo triunfo no torneio continental.
Com o resultado, o Corinthians disparou na liderança do Grupo E, com seis pontos somados, quatro a mais que o Peñarol, que joga na quinta-feira (16/4), às 21h30, contra o Platense. O Santa Fe segue com um ponto e na terceira posição.
A etapa inicial foi equilibrada, mas também difícil de assistir. O Corinthians controlou mais a posse de bola e conseguiu impor seu ritmo em boa parte do tempo. O Santa Fe adotou uma postura mais reativa, explorando os contra-ataques, principalmente com Rodallega, principal nome do time. Contudo, as melhores oportunidades do Timão surgiram em jogadas de bola parada.
Aos 31 minutos, Garro cobrou falta e exigiu boa defesa de Mosquera. Pouco depois, aos 33, Gustavo Henrique levou perigo ao ganhar pelo alto em cobrança de escanteio. Os colombianos assustaram apenas uma vez, com Rodallega, em uma bomba, que Hugo Souza espalmou. Entretanto, as duas equipes foram para o intervalo sem alterar o marcador.
O Corinthians voltou diferente e pressionando, empurrando o adversário para trás. Assim, não demorou muito para inaugurar o placar. Após cobrança de escanteio, Gustavo Henrique ajeitou de cabeça e Raniele apareceu como um centroavante para dar um desvio na bola e abrir o placar para o Timão.
Contudo, o Santa Fe decidiu acordar após o tento sofrido e perdeu duas grandes chances com Luis Palacios. Primeiro, o atacante foi travado na hora certa por Gabriel Paulista. Depois, o jogador recebeu livre na área, mas pegou muito mal na bola e isolou. Os brasileiros responderam com Yuri Alberto, em arrancada pela esquerda, mas o atacante chutou na rede pelo lado de fora.
O jogo perdeu intensidade nos minutos finais, com os dois times brigando muito pela bola, mas sem criar muito. Assim, a bola parada foi fundamental de novo para o Corinthians chegar ao segundo gol. Após cobrança de falta para dentro da área, Gustavo Henrique tentou emendar um voleio, mas, em vez disso, acabou finalizando de joelho.
Mesmo assim, a bola voou no contrapé de Andrés Mosquera e morreu no fundo das redes. O Timão quase chegou ao terceiro, novamente com Gustavo Henrique, mas desta vez Mosquera conseguiu espalmar para escanteio. Nada que fizesse falta para garantir a segunda vitória do Alvinegro na Libertadores.
Ficha técnica
CORINTHIANS 2X0 SANTA FE
Libertadores 2ª Rodada
Data e horário: 15/4/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Gols: Raniele, 05/2ºT (1-0); Gustavo Henrique, 34/2ºT (2-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon (Carrillo, 30/2ºT), André e Raniele (Allan, 30/2ºT); Rodrigo Garro (Labyad, 40/2ºT); Yuri Alberto (Pedro Raul, 40/2ºT) e Kayke (Jesse Lingard, 35/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
SANTA FÉ: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Toscano, Daniel Torres (Zapata, 41/2ºT), Omar Fernández (Edwin Mosquera, 31/2ºT) e Jhojan Torres (Fagúndez, 34/2ºT); Luis Palacios e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR)
VAR: Jose Mendez (PAR)
Cartões amarelos: Gabriel Paulista (COR)