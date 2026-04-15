Botafogo marca nos acréscimos e vence o Racing pela Sul-Americana

Mesmo em jogo sem público no Cilindro, em Avellaneda, por sanções da Conmebol, Racing e Botafogo fizeram um duelo com variações. No entanto, o Glorioso se saiu melhor e conquistou uma vitória sofrida por 3 a 2, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana. Logo no início, Neto falhou, e Sosa aproveitou para abrir o placar. Porém, o time brasileiro não se abateu e buscou a virada com Arthur Cabral e Júnior Santos. Os argentinos, porém, chegaram ao empate, no segundo tempo, com Adrián Martínez. Contudo, a estrela de Danilo apareceu no fim para garantir os três pontos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Vale ressaltar que depois da falha, Neto conseguiu se recuperar e fez três defesas importantes para evitar os gols da Academia. A posição é uma preocupação constante, e a comissão técnica de Franclim Carvalho busca achar um nome certo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com o resultado, o Botafogo conseguiu a primeira vitória e ainda assumiu a liderança do Grupo E, com quatro pontos, enquanto Racing fica na terceira posição, com três pontos. Agora, os times só voltam a campo pela terceira rodada da Sul-Americana no fim de abril. No dia 28/4, o Alvinegro encara o Independiente Petrolero, às 21h30, no Nilton Santos. Do outro lado, La Academia visita o Caracas, no dia 29/4, às 19h, no Olimpico de la UCV.
Falhas e virada do Alvinegro
A equipe do Botafogo teve 10 minutos de jogo caóticos. Logo aos três minutos, o Racing abriu o placar, com Santiago Sosa após saída muito mal do goleiro Neto. O volante subiu sozinho e empurrou para o fundo da rede. Posteriormente, Ferraresi salvou uma bola em cima da linha após erro de Barboza ao afastar a bola. No lance seguinte, o goleiro Neto se redimiu da falha e defendeu após a cabeçada do zagueiro Colombo. Depois disso, o Alvinegro conseguiu equilibrar o jogo e começou a se aproximar do gol adversário. Mas o time também tem que contar com a sorte. Aos 22 minutos, Ferraresi lançou para a área, Colombo cortou mal e sobrou limpa para Arthur Cabral. O atacante avançou e bateu na saída de Cambeses para deixar tudo igual.
O Racing chegou a povoar a intermediária do Glorioso, mas pouco assustou. Em um dos ataques, o time carioca recuperou a bola, Barboza fez grande lançamento para Júnior Santos no ataque. O atacante correu meio campo e bateu na saída do goleiro para dar a virada à equipe alvinegra. Assim, nos acréscimos, os argentinos implementaram uma pressão. E Neto, mais uma vez, fez uma defesa à queima roupa para evitar o gol de empate.
Danilo decide no fim
Em desvantagem no placar, o Racing foi para cima do Botafogo para tentar evitar a derrota. Aos seis minutos, Martínez pegou a sobra da bola rebatida e cabeceou na pequena área, mas Neto se rediminiu mais uma vez. Dois minutos depois, o arqueiro fez defesa com os pés após forte finalização de Fernández. O Alvinegro, por sua vez, passou a jogar nos contra-ataques, mas sem sucesso para surpreender os argentinos. Em uma das investidas dos mandantes, Cannavo recebeu ótimo lançamento nas costas de Matheus Martíns, avançou até a grande área e passou para Martínez empatar o jogo.
A melhor chance do Botafogo, porém, aconteceu em cobrança de falta de Alex Telles. Arthur Cabral também teve oportunidade no fim, mas sem sucesso. Mas a soulução veio do banco: Kadir, que entrou no minuto anterior, recebeu a bola, invadiu a área e encontrou Danilo livre. O volante só escorou para garantir o triunfo.
RACING 2×3 BOTAFOGO
Copa Sul-Americana Grupo E Rodada 2
Data: 15/4/2O26 (quarta-feira)
Local: Cilindro, em Avellaneda (ARG)
Público/Renda: Sem público
Gols: Santiago Sosa, 3’/1°T (1-0); Arthur Cabral, 22’/1°T (1-1); Júnior Santos, 40’/1°T (1-2); Adrián Martínez, 18’/2°t (2-2) e Danilo, 47’/2°T (2-3)
RACING: Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo e I. Rodríguez; Sosa, Baltasar Rodríguez (Zuculini, 34’/2°t) e G. Sosa; Martirena, Maravilla e Conechny. Técnico: Gustavo Costas.
BOTAFOGO: Neto; Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles (Caio Roque, 34’/2°T); Allan, Edenílson (Danilo, 11’/2°T) e Medina; Matheus Martins (Barrera, 34’/2°T), Júnior Santos (Villalba, 11’/2°T) e Arthur Cabral (Kadir, 47’/2°T). Técnico: Franclim Carvalho.
Árbitro: Cristián Garay (CHL)
Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Alejandro Molina (CHL)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)
Cartão Amarelo: Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández (RAC), Allan, Arthur Cabral, Mateo Ponte, Franclim Carvalho (BOT)
