Cruzeiro leva gol nos acréscimos e perde para a Católica no Mineirão

A torcida do Cruzeiro compareceu em ótimo número ao Mineirão (43.929) para o jogo com a Universidad Católica, marcando o retorno da Raposa à Libertadores, jogando em casa. A animação era grande após a vitória diante do Barcelona, em Guayaquil, na estreia. Assim, com tudo a favor nesta quarta-feira, 15/4, pela rodada 2 do Grupo D da Libertadores, os mineiros eram favoritos. Mas acabaram surpreendidos pela Católica, que marcou ainda no primeiro tempo, com Giani. No segundo tempo, A Raposa seguiu pressionando e conseguiu o empate com Matheus Pereira cobrando pênalti. Masm aos 48 viu Martínez fechar o placar em 2 a 1 para a Católica.
A derrota faz o Cruzeiro ficar nos 3 pontos, em segundo lugar no Grupo D, atrás do Boca Juniors, que tem seis pontos. Estes times se enfrentam no dia 28/4, pela terceira rodada. No dia 29, o lanterna Barcelona (zero ponto) joga em casa com a Católica (três pontos).
Cruzeiro sai atrás, mas arranca empate
Apesar de tomar a iniciativa nos primeiros minutos e criado uma boa chance com Matheus Cunha, em uma cabeçada que passou perto, o Cruzeiro foi cedendo espaços para a Católica, que começou, através de chuveirinhos, a oferecer perigo. O primeiro grande lance de perigo foi da equipe chilena. Aos 27 minutos, em bola levantada por Zuqui, Zambrano cabeceou. A bola bateu nas duas traves antes de ser afastada por Fabrício Bruno. Mas aos 29 minutos saiu o gol chileno. A Católica ganhou um escanteio pela direita. Zuqui cobrou na cabeça de Zampedri: 1 a 0 para a Católica neste primeiro tempo em que o Cruzeiro, mesmo com posse (62%) e finalizações (8 a 4) saiu em desvantagem.
O técnico Arthur Jorge (com contrato ampliado de 2027 até 2030) colocou o jogador William e o atacante Arroyo nas vagas de Kauã Morais e Wanderson. A mudança alterou o comportamento do time, já que ambos começaram mal. Mas a sorte sorriu para o Cruzeiro. Em um lance no bico da área, pela esquerda, Kaiki Bruno sofreu pênalti bobo de Montes. Matheus Pereira cobrou bem e deixou tudo igual aos 15 minutos.
O empate acordou a torcida e o time em campo. Aos 25 minutos, quase a virada, com William cruzando para a cabeçada de Villarreal na trave. Na sobra, Christian não esperava. Com o gol vazio, a bola bateu no meio e saiu. Incrível. Aos 28,nova chance, em chute da entrada da área de Christian que o goleiro Bernedo salvou com o pé.
Católica marca nos acréscimos
Nos acréscimos, aos 48 minutos, veio o balde de gelo. Martínez recebeu pela direita, na entrada da área, e cruzou para Martínez. Totalmente livre na pequena área, o atacante, que entrara aos 43 minutos da etapa final, cabeceou sem chance para Matheus Cunha: Assim, Católica 2 a 1. Logo após o gol, saiu pancadaria em um setor da torcida da Raposa. A festa e o sorriso da vitória virou um pesadelo. E vaias ao fim do jogo. Enfim, a derrota era inesperada.
CRUZEIRO 1×2 UNIVERSIDAD CATÓLICA
Libertadores – Grupo D -2ª Rodada
Data: 15/6/2026
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: 43.929
Renda: R$ 2.602.461,00
Gols: Giani, 29’/1ºT (0-1);Matheus Pereira, 15’/2ºT (1-1); Martínez,48’/2ºT (1-2)
CRUZEIRO: Matheus Cunha; Kauã Morais (William, Intervalo), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Gérson, Matheus Henrique (Lucas Silva, 26’/2ºT) e Christian (Bruno Rodrigues, 43’/2ºT); Matheus Pereira, Pereira, Villarreal (Chico da Costa, 38’/2ºT) e Wanderson (Arroyo, Intervalo) Técnico: Artur Jorge
UNIV. CATÓLICA: Bernedo; Ampuero, Daniel González e Juan Díaz; Mena (Arancibia, 32’/2ºT), Jhojan Valencia, Zuqui, Cuevas, Giani (Rosell, 43’/2ºT) ; Montes (Palavecino, 32’/2ºT) e Zampedri (Jimmy Martínez, 43’/2ºT). Técnico: Daniel Garnero
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán e Christhian Aguirre (COL)
VAR: Nicolás Gallo (COL)
Cartões amarelos: Gerson, Matheus Henrique, Romero*, Lucas Silva (CRU); Zuqui, Bernedo, Valencia (UCA)
Cartões Vermelhos:
(*) Levou cartão no banco
