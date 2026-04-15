Copa Centro-Oeste: Gama vira contra o Anápolis e garante vaga antecipada

Em casa, o Gama pôde comemorar a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Centro-Oeste, após derrotar o Anápolis por 2 x 1, nesta quarta-feira (15/4). Os goianos saíram na frente, com gol do zagueiro Rafael Costa. Klenisson e Zulu protagonizaram a reviravolta para os candangos no Estádio Bezerrão.
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O Gama ampliou para 20 jogos a invencibilidade com bola rolando na temporada, com 15 vitórias e cinco empates. O único tropeço em 2026 foi a derrota nos pênaltis para o Goiás, por 5 x 4, pela segunda fase da Copa do Brasil, após 0 x 0 no tempo regulamentar.
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Na Copa Centro-Oeste, o Periquito tem aproveitamento perfeito após quatro partidas. A sequência carimbou, com uma rodada de antecedência, a classificação para a semifinal. Com 12 pontos somados, o alviverde pode ser igualado em pontos somente pelo Atlético-GO. Na Copa Centro-Oeste, avançam os dois melhores times de cada chave.
O Periquito tem sequência importante nas próximas semanas. No domingo (19/4), pela Série D, encara o Primavera (MT), fora de casa, às 19h. A partida antecede o clássico contra o Brasiliense, em 26 de abril, no Serejão. O atual bicampeão do DF fecha o mês contra o Atlético Goianiense (29/4), às 19h, no Antônio Accioly.
Em campo, a estreia de alguém que teve o Gama como uma das primeiras casas no início da carreira profissional. O volante Gabriel Galhardo entrou entre os 11 titulares de Luís Carlos Carioca. Com a camisa 94, fez uma atuação participativa e discreta, principalmente na criação do jogo. Ao ser substituído no segundo tempo, Galhardo saiu sob aplausos da torcida.
O jogo
Ao coro da torcida presente, a partida começou com domínio gamense. Os goianos, no entanto, aproveitavam-se as bolas perdidas para tomar a posse. Foi uma disputa taticamente jogada e faltosa para ambos os lados. De pé em pé, o Galo encontrava o caminho da meta, e Renan Rinaldi afastava o perigo. Até os 20 minutos, foram três finalizações para o Anápolis e duas para o Periquito. Na cobrança de escanteio, os visitantes abriram o placar. Borim lançou na área e sobrou para o zagueiro Rafael Costa balançar as redes.
Ironia ou não, no último lance da primeira etapa, o Gama empatou o placar também em uma cobrança de escanteio. Klenisson, bem posicionado, mandou de primeira na meta adversária, deixando tudo igual aos 49 minutos. Aos três minutos, Toninho cobrou a falta e mandou direto no segundo pau. O zagueiro Zulu, que entrou no lugar de Darlan, cabeceou firme para a virada da parcial.
O Gama controlava a vantagem e o Anápolis foi obrigado a sair para o jogo. Assim como no primeiro tempo, o jogo estava pegado, com sete cartões: quatro para os donos da casa e três para o Galo. Foram seis minutos de acréscimo e muitas faltas dentro das quatro linhas, uma partida tanto quanto trabalhosa para o árbitro Marcos Felipe Martins. Porém, sem tempo para reação goiana, o Gama dormirá mais uma noite como o único time do Brasil invicto em 2026.
Ficha técnica
Copa Centro-Oeste
Gama 2 x 1 Anápolis, fase de grupos (4ª rodada)
Local: Estádio Bezerrão, Gama (DF)
Arbitragem: Marcos Felipe Martins Machado (ES)
Público e renda: 4.212 presentes e R$ 44.965,00
Gama
Renan Rinaldi; Toninho, Darlan (Zulu), Lucão e Gabriel Lima; Galhardo (David Lucas), Russo (Moisés) e Lucas Lourenço (Renato); Kennedy, Klenisson e Daniel Guerreiro (Henrique Almeida). Técnico: Luís Carlos Carioca.
Gols: Klenisson e Zulu
Cartões amarelos: Kennedy, Klenisson, Lucas Lourenço e David Lucas
Anápolis
Victor Hugo; Kaik (Giva), Igor Souza, Rafael Costa e Leonan; Kauan Guilherme, Borim (Kalyel) e Juninho; Júlio Gouvêa (Rodriguinho), Gustavo Henrique (Luiz Felipe) e Gonzalo. Técnico: Caio Lucas
Gol: Rafael Costa
Cartões amarelos: Kauan, Leonan e Kalyel
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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