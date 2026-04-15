Liga de Basquete Feminino: Cerrado alcança a sexta vitória

Cerrado se impôs em casa e venceu a sexta na LBF - (crédito: Paulo Affonso)

O Cerrado alcançou a sexta vitória em sete partidas na atual temporada da Liga de Basquete Feminino. Nesta quarta-feira (15/4), a companhia do Distrito Federal bateu o São José por 74 x 71 no Ginásio Sesc Ceilândia.

Ala-pivô do Cerrado, Licinara foi destaque na vitória ao anotar 15 pontos, sete rebotes e duas assistências. A jogadora de 1,84m de altura foi fundamental para destravar um jogo equilibrado, com poucos erros e de muita intensidade.

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O primeiro quarto foi de domínio do São José. O time paulista chegou a colocar 26 x 15 no placar. O segundo período forçou correção defensiva do Cerrado, permitindo o empate por 35 x 35 e 20 x 9 no placar da parcial. Depois disso, veio a reação brasiliense, com autoridade.

O próximo compromisso do Cerrado na LBF será contra o invicto Sampaio Corrêa (sete triunfos), no Ginásio Sesc Ceilândia, no domingo (19/4), às 17h.