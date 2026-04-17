Santos encara o Fluminense tentando encerrar fim de jejum no confronto

Santos não vence o Fluminense há cinco anos - (crédito: Foto: Ricardo Moreira/Getty Images)

O Santos volta a campo neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, tentando apagar a péssima apresentação na Sul-Americana e, ao mesmo tempo, encerrar um incômodo retrospecto diante do Fluminense. Afinal, o Peixe não vence o Tricolor Carioca há cinco anos

O histórico recente contra os cariocas acendeu o alerta no Peixe. Afinal, já são seis partidas sem vitória no confronto. O último triunfo santista aconteceu em outubro de 2021, justamente na Vila Belmiro. Naquela ocasião, a equipe venceu por 2 a 0, com gols de Diego Tardelli e Madson. Desde então, o cenário mudou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em 2022, os encontros terminaram empatados: 2 a 2 em Santos e 0 a 0 no Maracanã. Já em 2023, o Fluminense levou a melhor nos dois jogos, vencendo por 1 a 0 no Rio de Janeiro e por 3 a 0 no litoral paulista.

Na edição de 2025 do Brasileirão, o Peixe voltou a tropeçar fora de casa, com derrota por 1 a 0 após gol de Samuel Xavier nos minutos finais. No confronto disputado na Vila, o placar ficou zerado.

Apesar da sequência negativa, o retrospecto geral indica equilíbrio. Afinal, Santos e Fluminense já se enfrentaram 97 vezes, com 38 vitórias do time paulista, 22 empates e 37 triunfos dos cariocas.

Diante desse cenário, o confronto deste domingo ganha peso extra. Além dos três pontos, o Santos tenta mudar a história recente contra o adversário e consolidar a recuperação no campeonato. Afinal, o Peixe vem de vitória no Campeonato Brasileiro, ao bater o Atlético-MG por 1 a 0, também na Vila.