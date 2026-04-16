Lionel Messi compra ações e assume controle de clube espanhol

Lionel Messi adquire o UE Cornellà, da terceira divisão da Espanha - (crédito: Foto: Johnnie Izquierdo/Getty Images)

Lionel Messi adquiriu o controle total do UE Cornellà, equipe que disputa a 3ª divisão da Espanha. O clube catalão confirmou a negociação em comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (16/4). A operação marca a entrada do jogador no cenário de gestão esportiva.

Além disso, o Cornellà destacou a relação histórica de Messi com a Catalunha. O clube ressaltou a ligação construída durante a passagem do atleta pelo Barcelona e apontou o investimento como parte de um compromisso com o desenvolvimento do futebol local.

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Projeto esportivo e planejamento

Na sequência, a diretoria do Cornellà detalhou os objetivos do novo projeto. A proposta inclui crescimento esportivo e institucional, com foco na formação de jovens atletas. O clube pretende fortalecer sua estrutura e ampliar a capacidade de revelar talentos.

Atualmente, a equipe ocupa a 3ª posição do Grupo V da "Tercera Division" e já garantiu vaga nos playoffs de acesso. A equipe busca subir para a segunda divisão na temporada 2026/27, o que representa um dos primeiros desafios sob a nova gestão. Ao mesmo tempo, o clube relembrou nomes formados em suas categorias de base. Jogadores como David Raya, Gerard Martín e Jordi Alba iniciaram suas trajetórias no Cornellà antes de alcançarem projeção internacional.

O fenômeno de grandes craques assumindo o controle de clubes ganha força e redesenha os bastidores do esporte. Enquanto Lionel Messi brilha no Inter Miami sob a gestão de David Beckham, outros ícones ativos e veteranos seguem a trilha do empreendedorismo.

Kylian Mbappé assumiu o controle do SM Caen, Courtois envolveu-se no Le Mans e Luka Modric dedica esforços para levar o Swansea de volta à Premier League. A onda de investimentos estende-se a nomes como Kanté no Royal Excelsior, Sadio Mané no Bourges Foot 18 e Cristiano Ronaldo, que recentemente oficializou sua participação no Almería.