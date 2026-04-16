Flamengo bate Medellín, mantém 100% na Liberta e amplia freguesia colombiana

Assim como na estreia, Arrascaeta e Bruno Henrique se destacaram na vitória do Flamengo: rubro-negro abriu cinco pontos para o Medellín - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Jogar contra times da Colômbia virou sinônimo de alegria para os torcedores do Flamengo, principalmente na Libertadores da América. Quando cruza com equipes do país sul-americano, o rubro-negro se dá bem e, nesta quinta-feira (16/4), não foi diferente. Com uma atuação dominante, mas com alguns sustos inesperados, no Estádio Maracanã, a equipe do Rio de Janeiro venceu o Independiente Medellín, por 4 x 1, garantiu os 100% de aproveitamento no Grupo A da competição continental e ampliou uma escrita de mais de 24 anos.

A última derrota flamenguista para um rival colombiano data de 6 de fevereiro de 2002. Na ocasião, o Flamengo visitou o Once Caldas, pela Libertadores, e perdeu por 1 x 0. Dali em diante, o rubro-negro inaugurou uma dinastia, dentro ou fora de casa, contra clubes da Colômbia. Contando a vitória de ontem diante do Medellín, a equipe brasileira tem nove triunfos e três empates em 12 apresentações. Dez ocorreram justamente na principal competição do continente.

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Com mudanças em relação à equipe da vitória contra o Fluminense, o Flamengo entregou um início de jogo frenético. A alta intensidade rendeu uma chance clara perdida por Carrascal, sem goleiro e debaixo da trave, e um belo gol marcado por Lucas Paquetá. Ao levantar a bola e finalizar no canto da rede, o meio-campista marcou o primeiro dele pelo clube na Libertadores. Em 2018, o jogador passou em branco em sete jogos no torneio. Com a vantagem, o rubro-negro diminuiu o ritmo e foi castigado: Carrascal perdeu a bola, o Medellín avançou e Yoni González, ex-Fluminense, empatou. Os cariocas não se abalaram e voltaram à frente pouco depois. Arrascaeta cruzou e Bruno Henrique guardou.

O segundo tempo trouxe a reciprocidade. BH construiu a jogada e passou para Arrascaeta finalizar após infiltração à grande área. O domínio seguiu, mas, desta vez, o Flamengo se postava de maneira mais propositiva. Em jogada ensaiada, Carrascal cruzou para Léo Pereira, bem posicionado, amplia. O lance, porém, foi anulado por impedimento do zagueiro. Senhor do jogo, o rubro-negro ditou o ritmo e freou qualquer tipo de reação do Independiente Medellín. O time criou novas chances, mas ampliou apenas nos acréscimos, com o atacante Pedro.

A convincente atuação no Maracanã isolou o Flamengo na liderança do Grupo A da Libertadores. Com seis pontos, o rubro-negro é seguido por Estudiantes (4), Medellín (1) e Cusco (0). A manutenção da escrita positiva diante de adversários colombianos ainda concretizou o melhor início do rubro-negro na competição continental em quatro anos. Desde 2022, ano do tricampeonato, os cariocas não ganhavam as duas primeiras na fase de grupos. Consciente e assertivo, o time da Gávea ganhou moral e saiu fortalecido para seguir favorito. Seja diante de rivas da Colômbia, Argentina, Uruguai ou qualquer outro país da América do Sul.