Copa do Mundo Feminina: Brasília terá três CTs à disposição das seleções

Sede da Copa do Mundo Feminina da Fifa com o Estádio Mané Garrincha, Brasília oferecerá três centros de treinamentos para as seleções envolvidas na disputa de 24 de junho a 25 de julho do próximo ano. Ao todo, a entidade máxima do futebol colocou 38 complexos esportivos à disposição dos 32 países.

A composição da lista da Fifa foi feita após visitas a 52 cidades em 19 estados do Brasil durante um ano e meio, entre novembro de 2024 e março de 2026, com cinco fases de inspeção. Brasília colocou à disposição do CT do Brasiliense, o Centro de Capacitação Física (Cecaf) e o Estádio JK, no Paranoá.

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As 32 seleções classificadas poderão escolher os centros de treinamento após a divulgação da tabela oficial dos jogos. "Este é um momento significativo e temos o prazer de apresentar este catálogo às seleções que já se classificaram e àquelas que ainda estão na disputa", afirmou a diretora da Copa do Mundo da Fifa, Rhiannon Martin.

O catálogo da organização formulou combinações para as delegações: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada com o CT do Brasiliense, Brasília Palace Hotel com o Cecaf e o CICB Hospitality com o Estádio JK.

O DF se destaca pela logística. A distância entre os hotéis e centros de treinamento listados é de menos de 20 minutos. O catálogo reaproveita estruturas utilizadas na Copa do Mundo masculina de 2014, com 12 complexos esportivos à disposição das seleções.

Os outros estados com CTs oferecidos pela Fifa são Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Alagoas, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Santa Catarina e Amazonas.