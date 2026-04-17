Pesquisa aponta divisão entre brasileiros se Neymar deve ir ou não à Copa

Enquanto o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, vai despistando sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo, os brasileiros se dividem sobre a ida ou não do atacante do Santos para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. É o que apontou, nesta semana, uma pesquisa da Quest.

Entre os dias 10 e 13 de abril, a empresa ouviu 2.004 pessoas, todas brasileiras, com 16 anos ou mais, em 120 municípios do país. No levantamento, 47% dos perguntados se colocaram a favor do astro do Peixe na Copa do Mundo, enquanto 45% foram contrários à convocação do camisa 10. Os outros 8% não souberam responder à pergunta.

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Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança, houve, assim, um empate técnico.

Na última pesquisa da Quaest, aliás, em outubro de 2023, Neymar tinha uma vantagem mais ampla. Afinal, na ocasião, 48% defendiam a convocação do jogador do Santos, com 39% reprovando a ida do astro à Copa do Mundo.

No dia 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti divulgará, na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, os 26 jogadores convocados para o Mundial.