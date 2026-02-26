Netflix divulga primeiras imagens de 'Brasil 70 – A saga do tri'

Netflix divulga primeiras imagens de minissérie sobre conquista do tricampeonato mundial - (crédito: Alexandre Schneider/Netflix)

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (25/2), as primeiras imagens da minissérie Brasil 70 – A saga do tri, que retrata a campanha da seleção brasileira para o tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970, realizada no México. O projeto está previsto para estrear ainda neste ano, sem data definida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Namorada de Duda Nagle expõe batalha contra doença e desabafa

A minissérie recria lances clássicos e momentos de bastidores do torneio, resgatando nomes como Tostão (Ravel Andrade), Félix (Hugo Haddad), Carlos Alberto (Caio Cabral), Jairzinho (Gui Ferraz), Gérson (Fillipe Soutto) e Rivellino (Daniel Blanco). Lucas Agrícola, Rodrigo Santoro e Bruno Mazzeo interpretam, respectivamente, Pelé, Saldanha e Zagallo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Fernanda Lima reage ao assédio sofrido por Rodrigo Hilbert

Completam o elenco nomes como Marcelo Adnet (Eusébio Teixeira), Bruna Mascarenhas (Rosemeri), Maicon Rodrigues (Paulo Cézar Caju), Val Perré (Mário Américo), Lara Tremouroux (Rosa), Felipe Frazão (Leo), Victor Salomão (Dadá Maravilha) e José Beltrão (Parreira). Brasil 70 – A saga do tri tem episódios dirigidos por Paulo e Pedro Morelli, e Quico Meirelles. A minissérie é criação de Rafael Dornellas e Naná Xavier, que também é responsável pelo roteiro, ao lado de Felipe Sant'Angelo.

Confira o teaser: