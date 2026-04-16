Fundo de Investimento vende Al-Hilal e inicia processo de privatização no futebol saudita

Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) anuncia venda de 70% das ações do Al-Hilal - (crédito: Foto: Divulgação)

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) anunciou nesta quinta-feira (16/4) a venda de 70% das ações do Al-Hilal para o Kingdom Holding Company, fundo privado controlado pelo príncipe Al Waleed bin Talal Al Saud. O acordo foi fechado oficialmente entre as partes e marca a transição do clube para a gestão privada.

De acordo com o PIF, o valor de mercado do Al-Hilal está estimado em cerca de 317 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão). A entidade explicou que a operação faz parte de uma estratégia de investimento e retorno financeiro, com foco em ampliar o impacto e o desenvolvimento do esporte na Arábia Saudita.

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Até então, o fundo público controlava 75% dos principais clubes do país (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli) desde junho de 2023. Com a venda do Al-Hilal, o clube passa a ser o primeiro totalmente privatizado, mas a tendência é que não seja o único.

De acordo com o jornalista Ben Jacobs, do Give Me Sport, o PIF também planeja vender sua participação majoritária nos outros clubes nos próximos anos. A mesma fonte aponta ainda que o Al-Nassr estuda a possibilidade de envolver Cristiano Ronaldo como investidor, já que o atacante já tem experiência em participações acionárias no futebol europeu.