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LUTO NO BASQUETE

NBB homenageia Oscar Schmidt antes de jogos desta sexta-feira

Liga brasileira manteve trio de partidas, mas fez um minuto de silêncio. Ídolo do basquete morreu nesta sexta

O ginásio Nilson Nelson, casa do Brasília Basquete - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)
O ginásio Nilson Nelson, casa do Brasília Basquete - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

O Novo Basquete Brasil (NBB), liga nacional de basquete, homenageou, na noite desta sexta-feira (17/4), o ex-jogador e ídolo do esporte, Oscar Schmidt, com um de um minuto de silêncio antes do trio de partidas marcadas para hoje. Oscar morreu nesta sexta, após passar por um quadro de mal-estar em casa. 

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Todas as três partidas estão mantidas. Às 19h, o Caxias do Sul Basquete pega o Corinthians. No mesmo horário, Ceisc/União Corinthians e São José se enfrentam. Às 20h, será a vez de Mogi Basquete e Basket Osasco. Da mesma forma, a Liga de Basquete Feminino (LBF) também respeitará o momento antes da bola subir. 

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Até agora, não há informações sobre a manutenção ou cancelamento dos próximos jogos das respectivas rodadas do torneio. No entanto, as homenagens devem ser mantidas para os próximos dias. 

NBB homenageou Oscar em postagem nas redes

A principal liga masculina de basquete do país também homenageou o ex-ala-pivô por meio de postagem nas redes sociais. No post, destacou a "perda de uma lenda" que "marcou gerações". "Hoje o basquete brasileiro se despede de uma lenda. Oscar Schmidt, o Mão Santa, marcou gerações e escreveu seu nome para sempre na história do esporte". 

 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 17/04/2026 19:56
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