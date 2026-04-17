NBB homenageia Oscar Schmidt antes de jogos desta sexta-feira

O Novo Basquete Brasil (NBB), liga nacional de basquete, homenageou, na noite desta sexta-feira (17/4), o ex-jogador e ídolo do esporte, Oscar Schmidt, com um de um minuto de silêncio antes do trio de partidas marcadas para hoje. Oscar morreu nesta sexta, após passar por um quadro de mal-estar em casa.

Todas as três partidas estão mantidas. Às 19h, o Caxias do Sul Basquete pega o Corinthians. No mesmo horário, Ceisc/União Corinthians e São José se enfrentam. Às 20h, será a vez de Mogi Basquete e Basket Osasco. Da mesma forma, a Liga de Basquete Feminino (LBF) também respeitará o momento antes da bola subir.

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Até agora, não há informações sobre a manutenção ou cancelamento dos próximos jogos das respectivas rodadas do torneio. No entanto, as homenagens devem ser mantidas para os próximos dias.

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NBB homenageou Oscar em postagem nas redes

A principal liga masculina de basquete do país também homenageou o ex-ala-pivô por meio de postagem nas redes sociais. No post, destacou a "perda de uma lenda" que "marcou gerações". "Hoje o basquete brasileiro se despede de uma lenda. Oscar Schmidt, o Mão Santa, marcou gerações e escreveu seu nome para sempre na história do esporte".