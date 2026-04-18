Flamengo eterniza camisa 14 do basquete em tributo a Oscar Schmidt

O Flamengo oficializou neste sábado a aposentadoria da camisa 14 do basquete, número que passa a ser eternamente ligado a Oscar Schmidt. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Diretor como forma de homenagear o maior nome da história do basquete brasileiro, que morreu na sexta-feira, aos 68 anos.
Em nota, o clube destacou o peso da trajetória do ex-jogador. "O Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt", informou. O Flamengo também ressaltou o impacto do ídolo: "Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo".
O comunicado ainda reforça o legado deixado pelo "Mão Santa". "Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão", acrescentou o clube.
A homenagem também vai ultrapassar as quadras. Neste domingo, no Maracanã, Arrascaeta entrará em campo com a camisa 14 no duelo contra o Bahia. "Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14", destacou o Flamengo.
Oscar atuou pelo Rubro-Negro entre 1999 e 2003, já na reta final da carreira, e construiu uma forte identificação com a torcida. "Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado", diz outro trecho da nota oficial.
A morte do ex-jogador gerou repercussão imediata no esporte. Clubes, atletas e entidades se manifestaram nas redes sociais, destacando a importância de um dos maiores pontuadores da história do basquete mundial.
