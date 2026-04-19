Médicos confirmam lesão e Estêvão vira dúvida para Seleção Brasileira

Os médicos confirmaram que o atacante Estêvão sofreu uma lesão na coxa direita durante o jogo do Chelsea contra o Manchester United, no sábado (18/4). Assim, ele ficará em tratamento até a recuperação, o que pode impedir sua convocação para a Seleção Brasileira. A contusão foi aos 12 minutos da partida no estádio Stamford Bridge, em Londres. Ele deixou o gramado porque sentiu dor na hora de um contra-ataque.
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Segundo o departamento médico, a lesão se parece com o problema que deixou Estêvão fora de campo entre os dias 20/2 e 16/3 deste ano. Durante o período, ele não pôde defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a França e a Croácia.
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Comissão brasileira atenta ao tratamento de Estêvão
A comissão técnica brasileira está acompanhando a situação para poder contar os dias. Afinal, como a lesão é considerada leve, a expectativa é de que Estêvão possa voltar a jogar no prazo de até 20 dias. Assim, se a previsão se confirmar, ele estará apto para retomar a atividade até o dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti vai convocar o grupo para a Copa do Mundo.
Já no Chelsea, é grande a preocupação. Afinal, os Blues vão enfrentar o Leeds United pela semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley, no domingo (26/4). E Estêvão é um desfalque importante. Tanto que, há duas semanas, quando o Chelsea derrotou o Port Vale por 7 a 0, o treinador Liam Rosenior elogiou o desempenho do brasileiro e disse: "Onde estiver em campo, é uma ameaça".
Porém, caso os Blues se classifiquem para a grande final, Estêvão deverá estar à disposição do treinador, pois o jogo que vai definir o campeão inglês será no dia 30 de maio.