Vasco vira sobre o São Paulo em noite de homenagem a Roberto Dinamite

Em noite de homenagens para o ídolo Roberto Dinamite, o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1, de virada, neste sábado (18), e voltou a vencer após cinco partidas. Luciano abriu o placar após um vacilo da zaga vascaína no primeiro tempo, mas Puma, de pênalti, e Andrés Gómez confirmaram a vitória em São Januário, nesta 12ª rodada do Brasileirão.

Dessa maneira, o Vasco aliviou a pressão sobre o time, que vinha de jogos sem vitórias, sendo três pelo Campeonato Brasileiro: dois empates contra Coritiba e Remo, além de derrota de virada para o Botafogo, em São Januário. Com o resultado, o clube de São Januário chegou a 16 pontos e subiu para a 9ª posição.

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Por outro lado, o São Paulo deixou escapar um bom resultado e chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão. O Tricolor é o 4º colocado com 20 pontos e ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. Além disso, o time paulista só venceu uma das últimas seis partidas na competição.

O jogo

O primeiro tempo em São Januário foi pouco movimentado. O Vasco teve mais posse, mas criou pouco e levou perigo apenas em um chute na trave de Andrés Gómez. Já o São Paulo foi mais eficiente: aproveitou uma falha defensiva após lançamento longo, Calleri fez boa jogada e, no rebote da defesa de Léo Jardim, Luciano apareceu livre para abrir o placar.

A segunda etapa, no entanto, foi diferente e bem mais animada. O Vasco voltou do intervalo com duas mudanças, com as entradas de Adson e Puma nas vagas de Tchê Tchê e Paulo Henrique. Mesmo assim, quem levou perigo primeiro foi o São Paulo: aos 10 minutos, Calleri desperdiçou uma chance clara, com Cuiabano salvando em cima da linha. A partir daí, o Vasco cresceu no jogo, passou a pressionar e chegou ao empate com Puma, em cobrança de pênalti marcado após revisão do VAR, aos 27 minutos. Embalado pelo gol, o time manteve presença no ataque e, após insistir, virou o placar com Andrés Gómez, que aproveitou sobra na área para garantir a vitória em São Januário aos 42.

VASCO 2X1 SÃO PAULO

Brasileirão 2026 12ª rodada

Data e horário: 18/4/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, no intervalo), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Adson, no intervalo); Andrés Gómez, David (Brenner, aos 16’/2ºT) e Rojas (Spinelli, aos 16’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Maik, aos 17’/2ºT), Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz (Wendell, aos 17’/2ºT); Danielzinho, Bobadilla e Luciano (Tapia, aos 34’/2ºT); Artur, Lucca (Tetê, aos 11’/2ºT) e Calleri. Técnico: Roger Machado.

Gols: Luciano, aos 10’/1ºT (0-1); Puma, aos 27’/2ºT (1-1); Andrés Gómez, aos 42’/2ºT).

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF).

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Cartões amarelos: Léo Jardim (VAS); Cédric Soares, Alan Franco (SAO).