Renato brinca com sofrimento após virada do Vasco sobre o São Paulo

Após a partida, o técnico Renato Gaúcho comentou o sofrimento do time até conseguir buscar a vitória e até brincou com a situação durante a entrevista coletiva - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1, de virada, neste sábado (18), pela 12ª rodada do Brasileirão, em uma partida marcada pela virada e emoção até o fim. Luciano abriu o placar para os visitantes, mas Puma Rodríguez e Andrés Gómez garantiram o triunfo em São Januário. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho comentou o sofrimento do time até conseguir buscar a vitória e até brincou com a situação durante a entrevista coletiva.

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Não precisava sofrer tanto. Estou começando a entender a torcida do Vasco, é muito sofrimento. Mas a equipe jogou bem e conquistou uma grande vitória contra um adversário forte, afirmou.

O treinador também destacou a postura do time, mesmo saindo atrás no placar, e revelou que já confiava na reação ainda no intervalo. Além disso, explicou as mudanças feitas no segundo tempo, que foram importantes para a virada.

Eu confio em todo o grupo. Quem entra precisa mostrar por que está no Vasco. O Adson é um jogador de drible, que gosto muito, e o Puma entrou também porque o Paulo Henrique sentiu o joelho. Preferimos preservar pensando na sequência, disse Renato.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 16 pontos, subiu para a 9ª posição e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória, somando Brasileirão e Sul-Americana. O próximo compromisso será na terça-feira (21), às 21h30, contra o Paysandu, pela Copa do Brasil.