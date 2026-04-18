Botafogo resolve em 20 minutos e passa fácil pela Chapecoense

Envolvente, o Botafogo colocou a Chapecoense na roda e passou fácil pelo adversário catarinense: 4 a 1, neste sábado (18), na Arena Condá, em Santa Catarina, pela rodada 12 desta edição do Campeonato Brasileiro. Edenilson e Martins, ambos duas vezes, marcaram para a Estrela Solitária.
O Mais Tradicional chega a 16 pontos e sobe para a sétima colocação, com um jogo a menos. Já a Chape segue na penúltima posição, com apenas oito. Na terça (21), os times se reencontram no Estádio Nilton Santos, porém, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
20 minutos de espetáculo
O Botafogo apresentou as credenciais que o técnico Franclim Carvalho idealiza. Controle do jogo com posse de bola. Assim, o Glorioso do treinador de Miranda do Corvo colocou a Chapecoense na roda e praticamente liquidou o adversário com três gols em sequência. Edenilson, com boa presença de área, marcou por baixo, completando escanteio de Telles, e de cabeça, em um centro que partiu do outro lado, com Vitinho. Em outra boa jogada, Martins, com assistência de Danilo, também cravou a dinamite no gol da Chape. Estava tão tranquilo que o Glorioso, porém, baixou a guarda. No fim da primeira parte do espetáculo, Marcinho soltou um porrete da entrada da área e descontou para os catarinenses.
Ritmo do Botafogo baixa, mas a pontaria, não
Veio o segundo tempo do embate e, com ele, a certeza de que a Chape não iria incomodar mais o escrete carioca. E assim aconteceu. O Botafogo seguiu tocando a bola de um lado para o outro, fazendo o adversário correr atrás e sem esboçar reação. Quando o Alvinegro teve a chance, anotou mais um. Martins viu que dava para arriscar de longe e lançou o disparo. A bola entrou lindamente na rede adversária. Uma vitória muito tranquila do Mais Tradicional. Em ritmo de treino.
CHAPECOENSE 1×4 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro Rodada 12T
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Data e hora: 18/04/2026, às 18h30 (horário de Brasília)
Gols: Edenilson, 9’/1ºT (0-1); Martins, 13’/1ºT (0-2); Edenilson, 19’/1ºT (0-3); Marcinho, 47’/2ºT (1-3); Martins, 34’/2ºT (1-4)
CHAPECOENSE: Rafael; Everton (Marcos Vinícius, 28’/1ºT ), Bruno Leonardo, Doma e Pacheco; João Vitor (Jean Carlos, 22’/2ºT), David (Baliero, 27’/1ºT), Meritão e Marcinho; Bolasie (Garcez, Intervalo) e Ítalo. Técnico: Fábio Matias.
BOTAFOGO: Neto, Vitinho, Ferraresi, Barboza e Telles; Edenilson (Barrera, 26’/2ºT), Medina (Allan, 31’/2ºT) e Danilo; Júnior Santos (Tucu, 13’/2ºT), Martins e Cabral (Kadir, 28’/2ºT). Técnico: Franclim Carvalho.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (Fifa/SP)
Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)