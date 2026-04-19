De virada, Fluminense espanta má fase e vence o Santos na Vila

Savarino foi um dos destaques da vitória do Fluminense sobre o Santos - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Depois de quatro partidas sem vencer, o Fluminense espantou a má fase neste domingo. Na Vila Belmiro, o Tricolor visitou o Santos e, de virada, conquistou uma vitória imponente por 3 a 2 para voltar aos trilhos dos bons resultados. Castillo, duas vezes, e John Kennedy marcaram os gols tricolores. Gabigol e Barreal fizeram os gols santistas.

Com o resultado, o Fluminense volta para a segunda colocação da tabela de forma provisória, com 23 pontos. Enquanto do outro lado, o Santos segue com 13 pontos, na beira da zona de rebaixamento, na 15ª colocação.

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Peixe começa bem

Os primeiros minutos de partida na Vila Belmiro foram marcados por um amplo domínio do Santos. O Peixe soube fazer um abafa inicial e praticamente não deixou o Fluminense jogar. Justamente em um lance de pressão alta, o Santos roubou a bola, Neymar tentou finalizar e a bola sobrou nos pés de Gabriel Barbosa. O Gabigol não desperdiçou a boa oportunidade e abriu o placar para o Peixe. O Flu é a maior vítima da carreira de Gabigol, com 15 gols sofridos.

Fluminense empata e controla o jogo

Pouco depois de sofrer o gol, o Fluminense conseguiu o empate em grande estilo. De fora da área, Savarino acertou o ângulo de Gabriel Brazão e deixou o placar em igualdade mais uma vez na Vila Belmiro. Com o empate, o Tricolor melhorou na partida e dominou as ações até o intervalo. O Flu teve maior posse de bola, mais finalizações e levou mais perigo quando chegou ao ataque.

Barreal faz golaço!

Na volta do intervalo, o Santos voltou melhor e passou a ter as melhores chances de marcar. Logo aos 12 minutos, em vacilo da zaga do Fluminense, Barreal saiu cara a cara com Fábio. Com um toque de classe, por cobertura, o argentino superou Fábio e colocou mais uma vez o Santos em vantagem na Vila Belmiro.

Tudo igual de novo

No entanto, o roteiro se repetiu. Três minutos depois de voltar a liderar o placar, o Santos novamente cedeu o empate. Em jogada pela ponta, Guga fez belo cruzamento e acertou a cabeça de Castillo. O centroavante argentino ganhou da marcação e testou bonito, sem chances para Gabriel Brazão. Tudo igual mais uma vez na Baixada Santista.

Virada tricolor!

Já nos minutos finais de jogo, quando a partida parecia se encaminhar para um empate, o Fluminense aproveitou a chance que teve. Poucos minutos depois de Neymar desperdiçar uma boa chance de fazer o terceiro do Santos, o Tricolor puniu o lance perdido. Guga fez belo cruzamento, encontrou John Kennedy dentro da área. O urso finalizou de primeira e virou a partida para o Flu, dando números finais ao duelo.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Fluminense recebe a Chapecoense, no Maracanã, no domingo, dia 26, às 20h30. Já o Santos visita o Bahia, no sábado, dia 25, às 18h30, na Fonte Nova.

SANTOS 2×3 FLUMINENSE

Brasileirão 2026 12ª rodada

Data e horário: 19/4/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Gols: Gabriel Barbosa (9’/1T, 1-0), Savarino (24’/1T, 1-1), Barreal (12’/2T, 2-1), Castillo (15’/2T, 2-2), John Kennedy (41’/2T, 2-3)

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Verssimo, Luan Peres, Barreal (Lautaro Díaz 16’/2T); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser, 36’/2T), Gabriel Bontempo (Thaciano, 44’/2T), Neymar, Moisés (Rafael Gonzaga, intervalo); Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Freytes, Jemmes, Guilherme Arana; Bernal (Otávio, 35’/2T), Hércules e Alisson (John Kennedy 13’/2T); Serna (Renê, 42’/2T), Savarino (Riquelme Felipe, 35’/2T) e Castillo (Ganso, 42’/2T). Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões Amarelos: Igor Vinícius, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Lucas Veríssimo, Luan Peres (SAN); Bernal, Alisson, Otávio (FLU)

