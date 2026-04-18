Cruzeiro vence o Grêmio em BH e deixa a zona de rebaixamento

Outrora apontado como candidato ao título do Brasileirão, o Cruzeiro, enfim, deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. A Raposa fez 2 x 0 no Grêmio, no Mineirão, com gols de Chritian e do aniversariante Romero, ambos no segundo tempo, em jogo válido pela 12ª rodada da competição, neste sábado (18/4).
Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 13 pontos e aparece em 16º, graças ao empate sem gols do Corinthians com o Vitória, mais cedo. Enquanto a Raposa aparece em viés de alta na competição, o Grêmio vem no sentido oposto. São cinco jogos seguidos sem vencer. O Tricolor está empacado em 14º, com os mesmos 13 pontos, mas leva a melhor do que o Santos e do que a própria Raposa no critério de saldo de gols.
O Cruzeiro fez por merecer a vitória e deveria ter encaminhado ainda no primeiro tempo. Afinal, movimentou-se bem, sobretudo pelo lado direito. Aos 6, Arroyo fez grande jogada individual, foi à linha de fundo e mandou na área.
Quatro minutos depois, Matheus Pereira arrancou, percorreu boa parte do setor ofensivo, invadiu a área e chutou com perfeição. No entanto, a defesa de Weverton foi igualmente perfeita — de cinema. Já pelo lado esquerdo, o camisa 10 apareceu novamente e cruzou na medida para Kaio Jorge. No entanto, Wagner Leonardo conseguiu tirar a bola.
O Grêmio só acordou para a partida aos 25, quando Weverton lançou, Enamorado aproveitou falha na defesa do Cruzeiro, chutou com perigo e parou na trave. Matheus Pereira, novamente o destaque do Cruzeiro, respondeu em cobrança de falta.
Gerson também teve boa chegada, mas chutou sem força. Ainda no primeiro tempo, Amuzu levou perigo em alguns contra-ataques, enquanto Weverton fez outra grande defesa, agora em cabeçada de Fabrício Bruno.
A Raposa voltou do intervalo com a mesma intensidade que teve na primeira etapa. Gerson chutou com perigo aos 3, mas Weverton defendeu. Dois minutos mais tarde, o meia pisou na área e deu um lindo passe entre dois marcadores, encontrando Christian. O atacante chutou bem, e a bola ainda bateu na trave antes de estufar as redes. Arroyo desperdiçou grande oportunidade pouco depois.
Já aos 20, Matheus Pereira fez grande jogada individual, rondou a entrada da área e tocou de calcanhar para Romero. O volante chutou de fora e fez 2 a 0. O Cruzeiro, então, passou a administrar o resultado. Fez substituições conservadoras, trocou passes, cozinhou o jogo e faturou três pontos importantíssimos na briga contra o rebaixamento. Já nos acréscimos, Villarreal colocou uma bola no travessão.
O Cruzeiro terá agora dois jogos fora de casa pela frente. Primeiro, encara o Goiás, na quarta-feira (22), pela quinta fase da Copa do Brasil, às 19h. Depois, encara o Remo no sábado (25), às 18h30, novamente pelo Brasileirão. Já o Grêmio recebe o Confiança (SE) e o Coritiba pelas mesmas competições, respectivamente, mas na terça (21) e no domingo (26).
Ficha técnica
CRUZEIRO 2 X 0 GRÊMIO
Brasileirão 2026 12ª rodada
Data e horário: 18/4/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson (Matheus Henrique, 16’2ºT), Lucas Romero (Lucas Silva, 29’2ºT) e Matheus Pereira (Bruno Rodrigues, 22’2ºT); Christian (Wanderson, 29’2ºT), Arroyo e Kaio Jorge (Villarreal – intervalo). Técnico: Artur Jorge
GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega (Leonel Pérez, 24’2ºT) Arthur Melo e Nardoni (Monsalve, 12’2ºT); Enamorado (Tetê, 24’2ºT), Amuzu (Gabriel Mec, 25’2ºT) e Carlos Vinicius (Braithwaite, 40’2ºT). Técnico: Luís Castro
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes:Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões Amarelos: Fabrício Bruno, Villalba, Matheus Pereira e Lucas Silva (CRU); Noriega, Leonel Pérez e Gustavo Martins (GRE)
