Coritiba explora falhas do Galo e vence no Couto Pereira

Foto: Reprodução/Coritiba FC - (crédito: Equipe ofensiva sem respostas e persistência em causas perdidas culmina em vitória para o alviverde, no Couto Pereira)

O Coritiba venceu o Atlético por 2 a 0 no Couto Pereira, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Mesmo com maior volume ofensivo e diversas finalizações, o alvinegro não encontrou o caminho do gol. Por outro lado, Breno Lopes e Thiago Rocha aproveitaram as oportunidades e garantiram o resultado para os donos da casa. Dessa forma, o Coxa transformou eficiência em vitória diante de sua torcida.

Com o resultado, o Coxa sobe para a 7ª colocação e soma 19 pontos na tabela, ficando atrás apenas do Athletico-PR, em critério de gols. Além disso, a equipe encerra a sequência recente de três empates e ganha fôlego na competição. Por outro lado, o Galo permanece com 14 pontos e ocupa a 11ª posição. No entanto, o time pode perder mais posições ao longo da rodada, dependendo dos demais resultados.

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Primeiro Tempo

O Coritiba começou a partida de forma equilibrada e, dessa maneira, aproveitou uma das primeiras oportunidades para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Breno Lopes se antecipou na área e finalizou de calcanhar para marcar. Enquanto isso, o Atlético Mineiro tentou reagir com investidas ofensivas, principalmente com Pedro Rocha. No entanto, a defesa paranaense se manteve firme diante das tentativas adversárias.

Além disso, o Atlético passou a ter mais posse de bola e volume ofensivo ao longo da primeira etapa. Ainda assim, encontrou dificuldades para transformar as chegadas em chances claras de gol. Por consequência, o Coritiba seguiu perigoso nos contra-ataques e exigiu atenção constante da defesa atleticana. Dessa forma, mesmo com maior presença no campo ofensivo, o time visitante não conseguiu alterar o placar. Portanto, os donos da casa foram para o intervalo em vantagem.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o jogo ganhou um novo rumo logo aos 12 minutos. Após provocar um adversário em campo, Lyanco acabou participando diretamente do lance que resultou no segundo gol do Coritiba. Ao tentar sair jogando, o zagueiro teve o passe interceptado por Pedro Rocha, um adversário, o que acabou surpreendendo o goleiro Everson. A equipe da casa ampliou a vantagem e ganhou ainda mais tranquilidade na partida.

Enquanto isso, o Atlético seguiu com dificuldades para reagir ofensivamente. Hulk, que pouco produziu ao longo do jogo, não conseguiu levar perigo e saiu cedo de campo, amargando a sequência de jogos sem fazer gols. Além disso, mesmo com mudanças promovidas pela comissão técnica, o time visitante encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário. Assim, o Coritiba manteve o controle e administrou o resultado até o fim.

Próximos compromissos

Os compromissos voltam para a Copa do Brasil. O Coritiba viaja à São Paulo, onde encara o Santos na próxima quarta (22), às 19h30, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da competição. Em seguida, segue viagem para Porto Alegre, onde joga contra o Grêmio, fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola no próximo domingo (26), às 16h.

Enquanto isso, o Atlético volta para casa e terá dois jogos em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na quarta (22), às 19h, recebe o Ceará pela Copa do Brasil. E logo depois, o próximo adversário será o Flamengo, no domingo (26), às 20h30.

CORITIBA 2×0 ATLÉTICO

12ª rodada – Campeonato Brasileirão

Data e horário: 19/04/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy, Bruno Melo (Felipe Jonatan 33’/1ºT); Vini Paulista (Tiago Coser, 40’/2ºT) Sebastian Gomez, Lucas Ronier, Josue (Tiago Santos, 12’/2ºT), Breno (Lavega 12’/2ºT); Pedro Rocha (Renato Marques, 40’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

ATLÉTICO: Everson; Renan Lodi, Lyanco, Ruan, Natanael (Dudu, 20’/2ºT); Tomas Cuello (Preciado, 39’/2ºT), Alan Franco, Maycon (Cissé 20’/2ºT), Victor Hugo; Reinier (Bernard, 39’/2ºT), Hulk (Cassierra, 26’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles (PA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Acacio Menezes Leao (PA)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Breno Lopes, 6’/1ºT (1-0); Pedro Rocha, 12’/2ºT (2-0);

Cartões Amarelos: Sebastián Gomez, Thiago Santos (CFC); Lyanco (CAM);

Cartão Vermelho: Renato Marques (CFC); Renan Lodi (CAM).



