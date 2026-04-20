Ex-diretor do Flamengo, Marcos Braz comenta homenagem de Arrascaeta a Oscar

A dupla homenagem de Giorgian De Arrascaeta ao lendário Oscar Schmidt emocionou todos aqueles ligados não só ao Flamengo, mas ao esporte. Em seu reencontro com a camisa 14, em tributo ao ídolo do basquete morto na última sexta-feira (17), o uruguaio celebrou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Bahia com um arremesso à la Mão Santa. Uma atitude que rendeu elogios até mesmo de quem já deixou o Rubro-Negro.

Entre os milhares de comentários às publicações do Flamengo em tributo a Oscar Schmidt, um chamou atenção: o de Marcos Braz. Ex-dirigente do clube, o empresário não costuma se manifestar publicamente nos perfis do Rubro-Negro, embora seja ativo nas redes sociais. Desta vez, porém, o contexto fez com que ele reconhecesse o peso da homenagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Momento épico! Homenagem histórica", escreveu junto a emojis ligados ao Flamengo e ao basquete.

Para se ter uma ideia da dimensão de Oscar Schmidt, que se aposentou usando o número 14 do Flamengo, a primeira postagem com o arremesso do uruguaio acumula quase 66 mil compartilhamentos sem considerar os likes e comentários. Já a segunda, soma mais de 20 mil reposts.

"Arrasca pelo Oscar. Do 14 (de hoje) para o 14 eterno", escreveu o clube em uma das publicações.

Homenagens a Oscar Schmidt

Horas antes do início do jogo contra o Bahia, o Flamengo oficializou nas redes sociais, através de um vídeo, a aposentadoria da camisa 14 na modalidade. "Em homenagem ao maior nome da história do basquete brasileiro", escreveu o clube em um trecho.

Já no Maracanã, torcedores entoaram o grito de "Olê, olê, olá, Oscar, Oscar" durante o minuto de silêncio e o momento em que habitualmente grita a escalação. O telão do estádio exibia simultaneamente vídeos da Flamengo TV que destacavam a trajetória da lenda do basquete.

Arrascaeta fecha tributo com chave de ouro

Para fechar o domingo simbólico, o uruguaio, que recordou seus tempos de camisa 14 da Gávea, marcou o primeiro gol da noite algo que já havia planejado quando soube da homenagem. Ele, em seu jogo 291 com o número, ergueu o Manto durante a comemoração, o reverenciou e finalizou com um arremesso. Na sequência, acabou punido com cartão amarelo em uma atitude que gerou debate nas redes sociais.

Lucas Paquetá fechou a contagem da noite e garantiu mais uma vitória ao Flamengo, que se mantém na caça ao Palmeiras. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, o Rubro-Negro chegou aos 23 pontos e está a seis do Alviverde, que também venceu seu compromisso diante do Athletico. Vale destacar, porém, que os cariocas têm uma partida a menos em relação ao rival.