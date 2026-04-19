Vitor Roque destaca força do Palmeiras em vitória sofrida

O Palmeiras conquistou uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense neste domingo (19), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. O gol decisivo saiu logo no início, com Gustavo Gómez, em noite marcada pelo protagonismo dos zagueiros. Após a partida, o retorno de Vitor Roque foi um dos destaques, com o atacante celebrando a volta após quase 30 dias afastado.

Primeiro agradecer pela oportunidade, feliz de estar de volta ajudando o Palmeiras. Foi uma vitória sofrida, com um a menos, mas isso demonstra a força do nosso grupo, que é correr a cada minuto por todas as bolas, e saímos com a vitória. Pelo tempo que fiquei fora, demanda treino, ritmo de jogo. É continuar trabalhando, com muita humildade, para estar 100%. Eu gosto (da camisa de manga longa), me sinto bem, confortável. Era difícil ter, sempre jogava e hoje estar podendo estar assim, ainda mais vestindo a camisa do Palmeiras, muito feliz, afirmou o atacante.

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Dentro de campo, o Verdão dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 14 minutos, em jogada de bola parada. Mesmo sem o técnico Abel Ferreira à beira do campo, a equipe manteve a intensidade e controle das ações. Já na segunda etapa, a expulsão de Murilo mudou o panorama do jogo, com o Athletico pressionando e levando perigo até os minutos finais, incluindo um pênalti posteriormente anulado pelo VAR.

Com o resultado, o Palmeiras segue isolado na liderança, com 29 pontos, enquanto o Fluminense aparece na perseguição. O Athletico, por sua vez, ocupa a sexta colocação e agora tenta se recuperar na sequência da temporada.