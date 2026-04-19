"Quando criança, jogava como atacante", revela Puma

Puma berra ao marcar o quarto gol pelo Vasco em 26 - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama)

Com quatro gols em 18 jogos (13 como titular), Puma é o artilheiro do elenco do Vasco em 2026. No último sábado (18), em São Januário, ele foi mais uma vez fundamental ao marcar o gol de empate na vitória do Cruz-Maltino sobre o São Paulo por 2 a 1, de virada, pela rodada 12 do Campeonato Brasileiro. Mas de onde vem essa fase artilheira? O próprio lateral-direito uruguaio responde.

"Quando criança, jogava como atacante, depois fui para trás e não pensei em jogar mais para a frente, sempre fui lateral", contou o defensor charrúa.

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Puma também se tornou o batedor oficial de pênaltis do time após as saídas de Vegetti, Coutinho e Rayan. Contra o São Paulo, aliás, o uruguaio converteu o disparo da marca da cal, na Colina. O uruguaio afirma que conta com a confiança do técnico Renato Gaúcho para as penalidades.

"Falei com Renato isso. Quando estou no campo, eu que bato o pênalti. Venho treinando muito isso, treino sempre. Com a questão do artilheiro, fico feliz também porque é sempre bom fazer gols. Gosto muito. A verdade é que fico muito feliz por ajudar a equipe. No pênalti, também fiquei assustado quando ele chegou na bola, mas a sorte ajudou também que serviu para ganhar o jogo", ponderou a fera da República Oriental do Uruguai.

Com 16 pontos, o Vasco é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro.