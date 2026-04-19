Flamengo vence o Bahia no Maracanã, com gols de Arrascaeta e Paquetá

Com a camisa 14, Arrascaeta marcou para o Flamengo contra o Bahia - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em uma noite de homenagens a Oscar Schmidt, o Flamengo fez o que a lenda do basquete costumava fazer: os três pontos. No Maracanã, o Rubro-Negro teve mais uma boa atuação sob o comando de Leonardo Jardim e venceu o Bahia por 2 a 0, gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança na caça ao líder Palmeiras, com 23 pontos. Já o Bahia segue na 5ª colocação, com 20 pontos conquistados.

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Gol e homenagem

Como tem sido de praxe desde a chegada de Leonardo Jardim, os primeiros minutos de jogo foram de uma blitz do Flamengo no Maracanã. Com a marcação alta e ataques rápidos, o Rubro-Negro abriu vantagem no placar logo aos 17. Pedro driblou o goleiro e deu a assistência para Arrascaeta empurrar para as redes. O gol que abriu o placar também foi de homenagem.

O uruguaio, que voltou a vestir a camisa 14 neste jogo por conta de Oscar Schmidt, também homenageou a lenda do basquete com uma comemoração de arremesso, além de destacar o número 14 – que Oscar utilizava em quadra. Apesar da homenagem sensível e carinhosa, Arrascaeta foi advertido com o cartão amarelo pela arbitragrem.

Show de chances perdidas

Mesmo em vantagem, o Flamengo não desacelerou. O Rubro-Negro foi empilhando chances de ampliar e fez do goleiro Léo Vieira um dos destaques da partida. O Bahia só começou a assustar no segundo tempo, quando Jean Lucas acertou o travessão de Rossi, mas o goleiro rubro-negro foi um mero espectador. Pedro, por pelo menos três vezes, teve a chance de marcar o segundo gol, mas desperdiçou.

Assim como foi no Fla-Flu, Pedro mais uma vez teve um lance de destaque ao chutar do meio de campo. Se contra o Fluminense, o camisa 9 conseguiu marcar, desta vez foi por pouco. Do círculo central, o centroavante finalizou e parecia conseguir encobrir o goleiro, mas Léo Vieira fez uma bela defesa e evitou mais um golaço de Pedro.

Paquetá brilha e define o jogo

Já na reta final de partida, o Flamengo aproveitou a bola parada para dar números finais ao jogo no Maracanã e garantir os três pontos. Após cobrança de escanteio ensaiada, Saúl ajeitou para Lucas Paquetá e o meia marcou o segundo gol rubro-negro na partida aos 35 do segundo tempo. Com o gol, Paquetá chegou a três gols nos últimos cinco jogos do Flamengo juntando todas as competições.

Próximos compromissos

Flamengo e Bahia voltam a entrar em campo neste meio de semana pela quinta fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro entra em campo na quarta-feira, dia 22, às 21h30, novamente no Maracanã, contra o Vitória, pelo jogo de ida da quinta fase. Já o Bahia volta a jogar no mesmo dia 22, mas contra o Remo, na Fonte Nova, às 19h.

FLAMENGO 2×0 BAHIA

Brasileirão 2026 12ª rodada

Data e horário: 19/4/2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Arrascaeta (17’/1T, 1-0), Lucas Paquetá (35’/2T, 2-0)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo (Saúl, 35’/2T), Lucas Paquetá, Plata (Luiz Araújo, 40’/2T), Arrascaeta (De La Cruz, 35’/2T), Samuel Lino (Bruno Henrique, 21’/2T); Pedro (Everton Cebolinha, 40’/2T). Técnico: Leonardo Jardim.

BAHIA: Léo Vieira; Gilberto (Caio Alexandre, intervalo), David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo, 30’/2T); Kike Olivera (Sanabriam 40’/2T), Erick Pulga (Ademir, 30’/2T), Willian José (Everaldo, intervalo). Técnico: Charles Hembert (substituindo Rogério Ceni, suspenso)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Asssistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Arrascaeta, Léo Pereira (FLA);