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Neymar explica gesto na saída de campo após derrota para o Fluminense

Torcedores do Santos interpretaram movimento do craque como uma provocação após a derrota para o Fluminense

Neymar convive com lesões recentemente e não tem sequência de jogos - (crédito: Reinaldo Campos/ Santos)
Neymar convive com lesões recentemente e não tem sequência de jogos - (crédito: Reinaldo Campos/ Santos)

Neymar está envolto em nova polêmica. E novamente com a torcida do Santos, após a derrota para o Fluminense por 3 a 2, neste domingo (19), na Vila Belmiro, pela rodada 12 do Campeonato Brasileiro. Ao se dirigir para o vestiário, o camisa 10 colocou as mãos sobre os ouvidos enquanto os seguidores do Peixe protestavam contra o time. Muita gente interpretou o gesto como uma provocação à arquibancada. O craque, porém, negou.

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"Chegou o dia em que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente", desabafou o ídolo santista, em uma rede social.

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A relação de Neymar com a torcida do Santos anda agitada. Afinal, antes da polêmica do fim  de semana, em outro compromisso na Vila, ele chegou a bater boca com um homem que estava na plateia do Estádio Urbano Caldeira.

O Santos soma 13 pontos nesta edição do Brasileirão e está na 15ª posição, ameaçado pela temida zona de rebaixamento. Na próxima jornada, no sábado (25), o Peixe visita o Bahia, em Salvador.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 20/04/2026 09:32
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