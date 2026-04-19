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FUTEBOL MINEIRO

Após derrota, torcida do Galo desce o verbo desde Hulk à diretoria

Críticas a Hulk e pressão sobre Eduardo Domínguez marcam reação após a derrota no Brasileirão

Sequência de resultados negativos do Atlético gera bronca de torcedores ao treinador Eduardo Domínguez e todo o elenco alvinegro - (crédito: Foto: Paulo Henrique França / Atlético)
Sequência de resultados negativos do Atlético gera bronca de torcedores ao treinador Eduardo Domínguez e todo o elenco alvinegro - (crédito: Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

A derrota do Atlético para o Coritiba, no Couto Pereira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu de forma intensa entre os torcedores. Logo após o apito final, as manifestações e enxurradas de críticas e broncas encheram as redes sociais.

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Durante o primeiro tempo, as críticas se concentraram principalmente em Hulk. O atacante, principal referência ofensiva do time, voltou a ser alvo de questionamentos devido à sequência sem gols. Com sete partidas consecutivas sem balançar as redes, o jogador foi apontado por parte da torcida como um dos responsáveis pelo baixo rendimento ofensivo da equipe.

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Saiba Mais

Além disso, o desempenho coletivo também entrou no centro das discussões. A equipe encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e apresentou inconsistência na construção das jogadas, o que facilitou o controle do adversário em momentos decisivos da partida.

Torcida pede a demissão de "Barba"

Após o término da partida, o foco das críticas se ampliou. Dessa forma, a bronca da torcida foi para Eduardo Domínguez da maneira mais direta por torcedores, que questionaram as escolhas táticas e pediram mudanças no comando da equipe. A insatisfação ganhou força principalmente pelo desempenho recente do time na competição.

Um torcedor falou que pediria para sair em seu lugar.

 

Foi uma ilusão?

Em meio às manifestações, torcedores também relembraram o momento recente da equipe. As citações das vitórias sobre a Chapecoense e Athletico-PR como um possível ponto de equilíbrio. Porém, a sequência posterior sem bons resultados reforçou a percepção de instabilidade no desempenho do time.

 

 

Além disso, a atuação coletiva do Atlético também foi amplamente debatida. O time encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e apresentou problemas na construção das jogadas, o que contribuiu para o domínio do adversário em momentos importantes do confronto.

 

Críticas não poupa também a direção

Os resultados recentes também ampliaram a pressão nos bastidores do Atlético. Com a derrota fora de casa e a sequência irregular no Campeonato Brasileiro, o presidente Paulo Bracks passou a ser alvo de críticas por parte da torcida, que incluiu o dirigente entre os responsáveis pelo momento vivido pela equipe na temporada.

 

Situação no Campeonato

Ao mesmo tempo, a análise sobre a atuação coletiva seguiu presente nas discussões. A equipe apresentou dificuldades na transição ofensiva e não conseguiu transformar posse de bola em finalizações efetivas, o que limitou as chances de reação ao longo da partida.

Com o resultado o Galo permanece com 14 pontos e ocupa a 11ª posição. No entanto, o time pode perder mais posições ao longo da rodada, dependendo dos demais resultados. O próximo compromisso pelo Brasileirão será em casa, no próximo domingo (26), ás 20h30, contra o Flamengo, pela 13ª rodada.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/04/2026 21:31
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