Após derrota, torcida do Galo desce o verbo desde Hulk à diretoria

Sequência de resultados negativos do Atlético gera bronca de torcedores ao treinador Eduardo Domínguez e todo o elenco alvinegro - (crédito: Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

A derrota do Atlético para o Coritiba, no Couto Pereira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu de forma intensa entre os torcedores. Logo após o apito final, as manifestações e enxurradas de críticas e broncas encheram as redes sociais.

Durante o primeiro tempo, as críticas se concentraram principalmente em Hulk. O atacante, principal referência ofensiva do time, voltou a ser alvo de questionamentos devido à sequência sem gols. Com sete partidas consecutivas sem balançar as redes, o jogador foi apontado por parte da torcida como um dos responsáveis pelo baixo rendimento ofensivo da equipe.

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Além disso, o desempenho coletivo também entrou no centro das discussões. A equipe encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e apresentou inconsistência na construção das jogadas, o que facilitou o controle do adversário em momentos decisivos da partida.

Torcida pede a demissão de "Barba"

Após o término da partida, o foco das críticas se ampliou. Dessa forma, a bronca da torcida foi para Eduardo Domínguez da maneira mais direta por torcedores, que questionaram as escolhas táticas e pediram mudanças no comando da equipe. A insatisfação ganhou força principalmente pelo desempenho recente do time na competição.

Um torcedor falou que pediria para sair em seu lugar.

sinceramente. Eu no lugar do Barba entregava o cargo. Elenco não ajuda, rachado, fadado ao rebaixamento. Desse ano não escapa. E se não gostou, solta mais notinha aí, vagabundos — Saulo Figueira (@saulofig96) April 19, 2026





Foi uma ilusão?

Em meio às manifestações, torcedores também relembraram o momento recente da equipe. As citações das vitórias sobre a Chapecoense e Athletico-PR como um possível ponto de equilíbrio. Porém, a sequência posterior sem bons resultados reforçou a percepção de instabilidade no desempenho do time.

ganharam daquele time horroroso da Chape e fizeram de tudo para parecer que iríamos lutar pelo alto da tabela… a verdade é uma só, é rezar pelos 45 pontos pq se depender desses que trabalham no clube a gente vai beber barro!!! — Iago Martins do Carmo (@guinhoGalo008) April 19, 2026





Além disso, a atuação coletiva do Atlético também foi amplamente debatida. O time encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e apresentou problemas na construção das jogadas, o que contribuiu para o domínio do adversário em momentos importantes do confronto.

Elenco mais fracassado da história. Tem que tomar o maior pavoro da história do clube. Vermes LIXOS — Cavalinho do Galo¹³ – (@cavalinhogalo) April 19, 2026





Críticas não poupa também a direção

Os resultados recentes também ampliaram a pressão nos bastidores do Atlético. Com a derrota fora de casa e a sequência irregular no Campeonato Brasileiro, o presidente Paulo Bracks passou a ser alvo de críticas por parte da torcida, que incluiu o dirigente entre os responsáveis pelo momento vivido pela equipe na temporada.

FORA PAULO BRACKS pic.twitter.com/FIoXDmU3kc — Massa Informada (@MassaInformada) April 19, 2026





Situação no Campeonato

Ao mesmo tempo, a análise sobre a atuação coletiva seguiu presente nas discussões. A equipe apresentou dificuldades na transição ofensiva e não conseguiu transformar posse de bola em finalizações efetivas, o que limitou as chances de reação ao longo da partida.

Com o resultado o Galo permanece com 14 pontos e ocupa a 11ª posição. No entanto, o time pode perder mais posições ao longo da rodada, dependendo dos demais resultados. O próximo compromisso pelo Brasileirão será em casa, no próximo domingo (26), ás 20h30, contra o Flamengo, pela 13ª rodada.