Com direito a hat-trick de Pitta, Bragantino bate o Remo

O RB Bragantino venceu o Remo por 4 a 2 em um duelo movimentado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Com atuação decisiva, Isidro Pitta marcou três vezes e comandou a vitória dos donos da casa, enquanto Tchamba, contra, completou o placar. Do outro lado, Gabriel Taliari e Marcelinho balançaram as redes ainda no primeiro tempo, mantendo o confronto equilibrado em parte da partida.
Após o jogo excepcional no interior paulista, a Massa Bruta ocupa a 8ª colocação com 17 pontos. Com a margem curta diante dos clubes acima, o resultado deixa a equipe em alta expectativa para os próximos confrontos. Por outro lado, o Remo volta a ficar na vice-lanterna, em 19º lugar, com apenas 8 pontos. O empate contra o Vasco na última rodada estava dando ânimo aos paraenses, mas não conseguiram manter o mesmo foco diante do Bragantino.
Primeiro tempo eletrizante
O RB Bragantino e o Remo começaram a partida com muitos erros de passe e forte marcação, o que indicava um confronto mais truncado. No entanto, o cenário mudou ao longo da etapa inicial, quando as equipes passaram a acelerar o jogo e criar chances em sequência. Aos 20?, Pitta abriu o placar após jogada coletiva bem trabalhada pelo time paulista. Dessa forma, o Bragantino conseguiu transformar a melhora no desempenho em vantagem.
Ainda assim, a resposta do Remo veio rapidamente e mudou o panorama da partida. Aos 27?, Taliari aproveitou uma falha na saída de bola e arriscou do meio-campo para empatar com um golaço. Em seguida, o Bragantino voltou a ficar à frente com mais um gol de Pitta aos 37?, novamente em jogada construída coletivamente. Porém, logo na sequência, Marcelinho apareceu bem na área e empatou de cabeça. Os dois times foram para o vestiário em 2 a 2.
Bragantino aproveita início forte e amplia vantagem
O RB Bragantino voltou do intervalo em alta intensidade e, dessa forma, não demorou para retomar a vantagem. Logo aos 2 minutos, Vinicinho cruzou na medida e Isidro Pitta se antecipou à marcação para cabecear firme e marcar mais um. Enquanto isso, o Remo tentava responder ofensivamente, mas encontrava dificuldades diante da pressão adversária. Assim, o Massa Bruta assumiu o controle das ações logo no início da etapa final.
Além disso, o Bragantino ampliou pouco depois, aos 5 minutos, em lance que desestabilizou o adversário. Após jogada pela esquerda, Vinicinho cruzou novamente e Tchamba, ao tentar afastar, acabou marcando contra. A partir daí, o Remo perdeu organização, embora ainda buscasse o ataque. Por consequência, o jogo seguiu aberto, com chances para os dois lados, mas sem alterações no placar. Dessa maneira, a equipe paulista administrou a vantagem até o apito final.
Próximos compromissos
O Bragantino pegará o Mirassol em casa, pela quinta rodada da Copa do Brasil. O jogo está marcado para a próxima quarta (22), às 21h30. Já pelo Brasileirão, também como mandante, recebe o Palmeiras, pela 13ª rodada, no próximo domingo (26), às 18h30. Enquanto isso, o Remo viaja a Salvador para enfrentar o Bahia, pela Copa do Brasil. A bola rola na quarta (22), às 19h30. E pelo Campeonato Brasileiro, volta para casa para encarar o Cruzeiro, no Mangueirão, também no mesmo dia e horário da Massa Bruta.
RB BRAGANTINO 4×2 REMO
12ª Rodada – Campeonato Brasileiro
Data e horário: 19/04/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Público: 4.163
Renda: R$ 120.655,00
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Jose Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Ignácio Sousa, 22’/2ºT), Gabriel, Lucas Henrique (Gustavo Marques, 41’/2ºT); Pitta (Eduardo Sasha, 22’/2ºT), Marcelinho (Ryan Augusto, 29’/2ºT), Vinicinho (Fernando, 22’/2ºT ). Técnico: Vagner Mancini.
REMO: Rangel; Mayk, Tchamba, Marllon, Marcelinho; Patrick, Welison (Zé Ricardo, 39’/2ºT); Matheus (Yago Pikachu, 11’/2ºT), Jaderson (Victor Bueno, 28’/2ºT ), Jajá (Alef Manga, 39’/2ºT); Gabriel Taliari (Poveda, 39’/2ºT). Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Gols: Pitta, 19’/1ºT (1-0), Gabriel Talari; 28’/2ºT (1-1); Pitta, 37’/1ºT (2-1); Marcelinho, 39’/1ºT (2-2); Pitta, 2’/2ºT (3-2); Tchamba (GC), 6’/2ºT (4-2);
Cartões Amarelos: Alix Vinícius (RBB); Alef Manga (REM);