Artur Jorge resgata peças e muda cenário no Cruzeiro com reforços caseiros

Artur Jorge assumiu o Cruzeiro com a missão de recuperar a confiança de um elenco que vivia um momento de instabilidade. Com a chegada do português, ocorreu um processo de recuperação de jogadores que antes não vinham jogando. Assim, o treinador promoveu mudanças importantes, alterando o cenário da equipe na temporada.

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Além disso, três nomes simbolizam essa virada no clube: Arroyo, Fagner e Jonathan Jesus. O trio não conseguiu se firmar anteriormente, mas passou a ter papel relevante com o novo comandante, que encontrou soluções dentro do próprio grupo.

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Mudanças com nova comissão técnica

Arroyo completa o grupo de atletas recuperados. O atacante iniciou o ano com atuações irregulares e perdeu espaço, mas voltou a ser titular e apresenta evolução gradual sob comando de Artur Jorge. Nesse sentido, o jogador retomou confiança e passou a participar mais das ações ofensivas. Com dribles e maior intensidade, ele se consolidou novamente como uma das opções importantes no setor de ataque do Cruzeiro.

Por outro lado, Fagner também mudou de status no elenco. O lateral-direito iniciou o período como terceira opção, mas ganhou espaço e assumiu a posição após sequência de oportunidades na equipe principal. Além disso, a experiência do jogador trouxe mais equilíbrio ao sistema defensivo. A presença constante em campo reduziu a exposição da defesa e contribuiu para uma maior organização tática do time.

Jonathan Jesus vive um dos exemplos mais claros dessa transformação. O zagueiro perdeu espaço após oscilações e uma lesão, mas voltou a ganhar oportunidades e retomou a titularidade na equipe ao longo dos últimos jogos. Enquanto isso, o defensor respondeu dentro de campo. Com atuações seguras, ele passou a contribuir diretamente para a consistência defensiva do Cruzeiro e soma sequência positiva desde que retornou ao time titular.