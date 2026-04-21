Flamengo e Fluminense fecham acordo para shows no Maracanã

O Maracanã está prestes a se tornar um dos principais centros de entretenimento do país. Afinal, a gestão Fla-Flu anunciou uma parceria com a empresa brasileira 30e para a organização de eventos musicais no estádio pelos próximos cinco anos, começando em 2027. O plano, aliás, é buscar grandes artistas para se apresentarem no Maracanã sem interferir no calendário esportivo. As datas serão de acordo com a disponibilidade de "janelas" dentro das tabelas das competições pelos dois clubes.

Além disso, a gestão do Maracanã já utiliza de cuidados padrões de shows em arenas para não prejudicar o campo. O palco sempre é montado na parte sintética, no caso do Maracanã atrás do gol do Setor Norte, e um piso especial de plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com 3,5 cm de altura e que sustenta até 40 toneladas por m², é usado para cobrir toda a grama.

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A dupla aposta que a ampliação dos shows trará novas receitas e sustentabilidade financeira para a manutenção do estádio. O Maracanã, símbolo do futebol brasileiro, segue no centro das atenções, enquanto o Rio de Janeiro acompanha atento os próximos passos dessa gestão compartilhada.

O futuro do Maracanã promete movimentar o futebol carioca e o entretenimento nacional, com impactos que vão além das quatro linhas e que certamente vão render muitas discussões nos próximos anos.

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No ano passado, o Maracanã recebeu 73 jogos e alguns eventos musicais. O show do Sorriso Maroto, por exemplo, não prejudicou o gramado para o jogo do Fluminense contra o Juventude. Fred Nantes, CEO do estádio, destacou que a ideia é ampliar horizontes e criar oportunidades para receber grandes shows sem comprometer a qualidade do estádio.



