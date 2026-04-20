Sand Series Brasília Classic: talentos do DF ganham convite para torneio

Enzo Battaglini é um dos atletas convidados para a competição no complexo do Mané Garrincha - (crédito: Marcello Zambrana/DGW)

Referência internacional como um dos eventos mais relevantes do beach tennis mundial e uma das principais plataformas de desenvolvimento do esporte no Brasil, o Sand Series Brasília Classic, além de contar com a participação dos melhores atletas do mundo da modalidade, também incentiva e prestigia os jovens talentos locais, que terão a oportunidade de jogar a chave principal como convidados.

Julia Vasconcelos, Valentina Silva, Camila Moço, Bianca Galvão, Beatriz Gagliardi no feminino, Enzo Battaglini, Lucca de Pompei, Daniel Garay, João Lucas Vasconcelos e Thiago Tormin, no masculino, irão disputar a chave principal a partir desta quarta-feira (22) de um dos torneios mais importantes do calendário do circuito mundial de beach tennis.

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“Estou muito feliz em jogar o Sand Series Brasília. Eu fui campeão do tormeio sub-18 da CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e ganhei o convite para o Sand Series. Quero aproveitar a experiência de jogar mais uma vez a chave principal deste grande torneio”, afirmou Enzo Battaglini.

“Gostaria de agradecer a oportunidade de jogar pela segunda vez consecutiva o Sand Series Brasília, nessas quadras incríveis de um dos maiores torneios do mundo. As expectativas estão muito altas, este ano vou jogar com um parceiro da Venezuela que veio morar em Brasília – Daniel Garay -, estamos treinados, focados e felizes. Não vai faltar vontade de vencer”, disse Lucca de Pompei.

Eles se juntam a grandes nomes em evidência como Sophia Chow e Vitória Marchezini, líderes do ranking feminino, das italianas, Giulia Gasparri e Ninny Valentini e das russas Elizaveta Kudinova e Anastasia Semenova, além do francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, atuais campeões, de Giovanni Cariani e Daniel Mola, Michele Cappelletti e André Baran., entre outros.

O Sand Series Brasília Classic começou nesta segunda-feira (20) com as partidas do qualifying, que vão até terça-feira (21).

Sorteio das chaves

O sorteio das chaves principais do Sand Series Brasília Classic será realizado nesta terça-feira (21), a partir das 11h, no Boulevard da Arena BRB.

Estarão presentes: Celina Leão, governadora do DF; Renato Junqueira, secretário de Esportes do DF; Júlio César, deputado federal; Martins Machado, deputado distrital; Lana Miranda, 10 vezes campeão mundial de futevôlei; Vitória Marchezini e Nicolas Gianotti, líderes do ranking mundial; e os atletas juvenis de Brasília – Julia Vasconcelos, Lucca de Pompei, Valentina Silva e Enzo Battaglini.

Nova estrutura em Brasília

A edição deste ano do Sand Series Brasília Classic conta com uma nova estrutura dentro da recém-inaugurada academia de esportes de raquete da Arena BRB, que tem como objetivo se consolidar como a casa oficial do circuito Sand Series.

O evento foi montado em uma área de 22 mil metros quadrados, com uma quadra central com capacidade para 2,1 mil pessoas. Como novidade, as outras seis quadras do complexo funcionam como miniarenas — uma com capacidade para 800 espectadores e as demais para até 400 pessoas cada.

A área dedicada aos atletas tem cerca de 900 metros quadrados, enquanto o público tem à disposição um boulevard de aproximadamente 1.000 metros quadrados, e uma outra área com diversas ativações, experiências e opções de entretenimento ao longo do torneio.

ITF Sand Series Brasília Classic



O ITF Sand Series Brasília Classic integra o circuito internacional da ITF na categoria Sand Series, considerada o nível mais alto de competição do beach tennis mundial.



Realizado na Arena BRB, o torneio é reconhecido internacionalmente pela qualidade da organização, estrutura de alto padrão e impacto no desenvolvimento do esporte.



Ao longo dos anos, o evento contribuiu para posicionar o Brasil como um dos principais polos do beach tennis global e segue impulsionando a evolução da modalidade dentro e fora das quadras.

Programe-se

ITF Sand Series Brasília Classic 2026

Local: Arena BRB – Brasília – Portão A15

Data: 20 a 26 de abril

Ingressos: www.bilheteriadigital.com



*Com informações do ITF Sand Series Brasília Classic