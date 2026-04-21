Corinthians estreia na Copa do Brasil com time alternativo e foco dividido

Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians inicia nesta terça-feira (21/4), às 21h30, a caminhada para defender o título. O adversário será o Barra, em Santa Catarina, no primeiro jogo da quinta fase. No entanto, mesmo com o peso da competição, o técnico Fernando Diniz optou por escalar uma equipe alternativa na Ressacada.

A decisão passa diretamente pelo momento vivido no Campeonato Brasileiro. Com apenas 12 pontos em 12 rodadas, o time ocupa a zona de rebaixamento e convive com forte pressão por resultados. Diante desse cenário, a comissão técnica decidiu poupar parte dos titulares, levando em consideração o desgaste físico do elenco e a necessidade de reação imediata no torneio de pontos corridos.

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Além disso, o confronto diante do Barra será decidido em dois jogos, com a volta marcada para o dia 14 de maio, em Itaquera. Esse fator deu mais segurança para Diniz rodar o elenco pela primeira vez desde que assumiu o comando da equipe.

Com isso, jogadores que vinham tendo menos espaço devem ganhar oportunidade. Nomes como o goleiro Kauê, o zagueiro André Ramalho, o volante Matheus Pereira e o meia-atacante Jesse Lingard aparecem como opções para iniciar a partida. Por outro lado, peças importantes como Hugo Souza, Yuri Alberto e Rodrigo Garro devem ser preservadas.

Na sequência do calendário, o Corinthians volta suas atenções para o Brasileirão. No domingo, a equipe recebe o Vasco, na Neo Química Arena, em um duelo considerado fundamental para aliviar a pressão e dar mais estabilidade ao trabalho da comissão técnica.

De olho na premiação da Copa do Brasil

Mesmo iniciando com um time misto, o clube mantém atenção total à Copa do Brasil. A competição, além do prestígio esportivo, representa uma importante fonte de receita. Apenas pela participação nesta fase, Corinthians e Barra já garantiram R$ 2 milhões. Quem avançar às oitavas de final embolsa mais R$ 3 milhões.

Na última edição, o título rendeu ao clube quase R$ 100 milhões, valor essencial para equilibrar as finanças e cumprir compromissos internos. Em 2026, além da premiação, o torneio também oferece vaga na Libertadores de 2027 aos finalistas, o que reforça ainda mais sua importância no planejamento alvinegro.